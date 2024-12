Nicole Moreno, “Luli”, regresa a la televisión con un ambicioso sueño de vida saludable

Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, reapareció este viernes en el programa Only Fama, marcando su regreso a la pantalla chica después de un tiempo alejada de los focos. Durante el último capítulo del espacio estelar de Mega, la modelo fitness sorprendió al compartir detalles de su vida actual y un ambicioso sueño profesional.

El regreso de Luli a la televisión

El regreso de Luli a la televisión no pasó desapercibido, y los panelistas del programa la recibieron con entusiasmo, incluso cantándole: “¡Luli no se va, no se va, no se va!”. Esto ocurrió después de que hace un tiempo asegurara que “si la farándula vuelve, yo me voy del país”. En el programa, la empresaria aprovechó para mostrar su faceta más madura y habló sobre su actual vida, marcada por un estilo saludable, tanto física como mentalmente.

Un ambicioso plan profesional

Además de compartir su vida actual, Nicole Moreno reveló su ambicioso plan para reinventarse en la televisión. “¿Sabes cuál es mi meta? En algún momento, de verdad, me encantaría, amo y soñaría con tener un programa que tenga que ver con la vida saludable, el deporte”, confesó Moreno al panel del programa.

Lejos de las polémicas de la farándula, Luli enfatizó su compromiso con la salud y expresó su admiración por los jóvenes de hoy, quienes, según ella, han optado por caminos más saludables. “Me siento orgullosísima de la gente, como tiene más conocimiento, más cuidado. Finalmente no es estético, es salud. O sea, yo quiero llegar hasta los 100 años”, afirmó.

Una nueva etapa en su carrera

Su presencia en Only Fama marca una nueva etapa en su carrera, en la que busca promover valores positivos como el cuidado del cuerpo y la mente. Además, Nicole Moreno aspira a consolidarse no solo como una figura del espectáculo, sino también como una referente del fitness y la vida saludable.