Nidyan Fabregat regresa a la escena pública con una sorprendente sesión para Arsmate

Recientemente, la modelo Nidyan Fabregat ha captado la atención de los medios de comunicación en Chile tras su regreso a la esfera pública, especialmente por su participación en Arsmate, una plataforma para adultos que se ha consolidado como líder en el país. Después de un periodo en el que se alejó de los medios para enfocarse en su rol como madre y en diversos proyectos personales, Nidyan Fabregat ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su debut en Arsmate con una sesión fotográfica que ha sido calificada como subida de tono.



La reacción de Nidyan Fabregat ante las críticas

En una reciente entrevista con el medio Página 7, Nidyan Fabregat abordó las críticas que ha recibido por su decisión de volver a la exposición mediática. La modelo afirmó: “Estoy soltera y no tengo que rendir cuentas a nadie. De hecho, mis próximas fotos vienen aún más jugadas. No descarto nada”. A pesar de que había manifestado anteriormente que no tenía intenciones de regresar a la atención pública, la oferta significativa que le presentó Arsmate ha hecho que su regreso sea inevitable.

Entrenamiento y cuidado personal

Además de su retorno a los medios, Nidyan Fabregat también compartió detalles sobre su rutina de entrenamiento, la cual considera fundamental para mantener su figura. La modelo reveló: “Los siete días a la semana hago abdominales y sentadillas. Así mantengo el cuerpo a tono”. Su dedicación al acondicionamiento físico es un aspecto que resalta en su vida diaria y que contribuye a su imagen pública.

Nidyan Fabregat continúa siendo un referente en el mundo de la moda y el entretenimiento, y su reciente participación en Arsmate marca un nuevo capítulo en su carrera, que ha estado marcada por su deseo de equilibrar su vida personal y profesional.