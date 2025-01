Intenso duelo de eliminación en “Palabra de Honor”: ¿quién dejó el encierro para siempre?

Durante el más reciente episodio de “Palabra de Honor”, se llevó a cabo un nuevo duelo de eliminación, donde uno de los miembros del grupo conocido como “Cara de galleta” tuvo que abandonar el encierro de manera definitiva.

Desarrollo del duelo de eliminación

En esta ocasión, los participantes Dash y Reina de Chile se enfrentaron a Félix Soumastre y Malito en una intensa competencia. La prueba consistió en que los concursantes debían rescatar cinco cantimploras que se encontraban en un muro metálico elevado, cruzando un puente que debían completar peldaño a peldaño, para finalmente depositar las cantimploras sobre un tótem de madera. Desde el inicio de la prueba, Reina y Dash lograron tomar la delantera, y al final, se quedaron con una vuelta de ventaja, asegurando así la victoria.

Reacciones tras la victoria

Tras su triunfo, Dash expresó: “Toda mi vida me han discriminado por ser débil, pero aquí he descubierto que soy fuerte y puedo con los obstáculos de la vida”. Sin embargo, a pesar de su victoria, Dash manifestó que no tenía motivos para celebrar, ya que uno de sus compañeros más cercanos debía abandonar el programa. “No estoy contento de haber ganado, no me siento orgulloso de ganarles a mis amigos”, confesó el músico.

Decisión de eliminación

Entre los participantes que no lograron la victoria, el elegido para decidir entre lealtad o traición fue Félix Soumastre. Este último comentó: “Todos tenemos un objetivo, yo creo que yo no he cumplido los míos. Por lo mismo, la decisión es traición… pero es una traición engañosa, porque algo de mí se va con él”. Con esta declaración, Soumastre optó por continuar en el reality, dejando a Malito como el único eliminado.

Despedida de Malito

En su discurso de despedida, Malito aprovechó la oportunidad para disculparse con Andrés Caniulef, agradecer a sus compañeros y reafirmar que se reencontrará con sus seres queridos una vez fuera del programa. “La verdad es que siento que fue un sube y baja en todo momento, conocí muy lindas personas (…) Siento que fui 100% real y que eso se aprecia en pantalla”, enfatizó Malito durante su intervención.

El exconcursante también mencionó que “Palabra de Honor” fue su primer reality, lo que lo convierte en una experiencia significativa para él. “Tuvo de todo, peleas, lloraderas, chistes, pero me quedo con las personas que conocí. Hasta con los que no conocí tanto y que me tocó ser el malo, pero nada, de esto se trata esta competencia”, agregó Malito en una entrevista en solitario. En un emotivo momento, se despidió de su amigo entre lágrimas, afirmando: “Fue una bonita experiencia, creo que lo disfruté al máximo, me quedo con lo mejor y me quedo con ‘La Familia’”, concluyó el exjugador.