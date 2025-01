Pamela Díaz lanza polémico comentario sobre Antonella Ríos en su podcast y desata reacciones en la farándula

Este jueves, Pamela Díaz realizó un particular comentario sobre Antonella Ríos en su podcast de farándula “Oh Diosas”. Esto ocurrió tras relatar que un empresario millonario la había invitado a un viaje a Brasil, a pesar de estar casado.

Díaz mencionó que, al enterarse de la situación, le dijo al empresario que podían verse juntos en el aeropuerto, sugiriendo que su esposa se enteraría de esa manera. “Al final me iba a hacer pasar un mal rato a mí porque yo quedaba como la amante”, reclamó la Fiera. En un tono crítico, añadió: “¡Quedaba como la Antonella, igual como la Antonella Ríos! Metiéndome en una relación, si Antonella era la tercera, la cuarta en la relación”, remató Díaz en su podcast.

Reacción de Sergio Rojas

La frase de Pamela Díaz fue recogida por la prensa y llegó a oídos del periodista Sergio Rojas, quien anima el programa de farándula “Que te lo digo” junto a su amiga, Antonella Ríos. Rojas expresó su descontento por los comentarios de Díaz hacia su compañera de trabajo. Esta molestia se intensificó ya que no era la primera vez que Díaz se refería a Antonella de esa manera durante la semana.

Después de que la actriz asistiera al programa de Canal 13, “Hay que decirlo!”, y le ofrecieran uno de los tazones, se aseguró en el panel que Ríos se había robado la taza. La actriz aclaró que nunca se llevó la taza que le regalaron en el espacio de la Fiera. Durante los comerciales, Sergio Rojas compartió su opinión con su compañero Luis Sandoval, manifestando: “Encuentro que está súper mala onda con Antonella, no entiendo por qué. Le está tirando mala onda innecesariamente, la está tratando de ‘amante’. A mí me cargó, te lo juro, porque es gratuito.”

Una vez que regresaron al aire, Rojas reiteró su molestia hacia Pamela Díaz y replicó los argumentos que había compartido en los comerciales, pero con un tono más severo. Además, recordó el historial amoroso de la Fiera, donde ella habría sido la amante de Manuel Neira en sus inicios y del argentino Esteban Morais.

Respuesta de Antonella Ríos

Antonella Ríos fue consultada por Sergio Rojas sobre los comentarios de Pamela Díaz. La actriz, en un tono despreocupado, bromeó diciendo: “Yo estaba regando”. Ríos expresó que no le afectaban las palabras de Díaz y que no iba a enganchar en una pelea con ella. “Para pelear se necesitan dos. Yo considero que quizás fue una talla, pero no me afecta. No tengo nada que ocultar, ni (considero) que es una agresión hacia mí”, comentó la actriz.

Además, añadió que esquiva las balas cual Keanu Reeves en “Matrix”, y salió jugando con las poses de artes marciales que puede hacer con los comentarios que hace Pamela Díaz.