Pampita sorprende con un video en ropa interior en medio de la polémica actual

Pampita recuerda sus inicios en la pasarela con un emotivo video en Instagram, mientras enfrenta la polémica tras su quiebre con Roberto García Moritán.

El reciente quiebre entre Pampita y Roberto García Moritán ha generado un amplio debate y sigue siendo un tema de interés público. A pesar de la controversia que rodea su situación personal, la modelo y presentadora continúa activa en sus redes sociales, donde comparte contenido con sus seguidores. Es importante señalar que Instagram también representa una fuente de ingresos significativa para Pampita.

En la madrugada del 1 de octubre, Pampita realizó un inesperado posteo en sus historias de Instagram. En este, compartió un video que evoca sus inicios en el mundo del modelaje. En la grabación, se puede observar a Pampita desfilando con un conjunto de ropa interior, mostrando una actitud alegre y sonriente. Este video fue originalmente publicado por una cuenta de fans conocida como “hermanitos Vicuña”, y Pampita decidió compartirlo con su amplia base de seguidores.

El clip está acompañado por la canción “Creo en mí” de Natalia Jiménez, que incluye letras que reflejan un mensaje de resiliencia y superación. En particular, la letra menciona: “Me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta. Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va”. Este mensaje se alinea con la imagen de Pampita como una mujer fuerte y decidida.

En la descripción del posteo, la cuenta de fans destacó a Pampita como una “mujer guerrera”, lo que ha resonado con muchos de sus seguidores. La publicación ha recibido una gran cantidad de comentarios de apoyo, donde los usuarios expresan su admiración y aliento hacia la modelo. Algunos de los mensajes incluyen: “Seguramente rota por dentro, pero siempre se repone y sale adelante. Es una leona”, “Te amo Pampita, sos fuerte”, y “el que no te valora y respeta que se haga un lado”.

Este tipo de interacciones en redes sociales no solo refuerzan la conexión de Pampita con su audiencia, sino que también subrayan su capacidad para mantenerse relevante y positiva en medio de situaciones personales complicadas.