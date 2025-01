Pancha Merino genera controversia al comparar a su pareja con el primo de su ex en la Gala de Viña

La actriz Pancha Merino ha compartido su entusiasmo por la posibilidad de asistir a la Gala de Viña 2025 junto a su actual pareja, Andrea Marocchino. Durante una reciente aparición en el programa Tal Cual, Merino incluso hizo una broma sobre la posibilidad de que su novio le proponga matrimonio en la alfombra roja.

Interacción con Raquel Argandoña

En el transcurso de la conversación, la presentadora Raquel Argandoña interrumpió el tono ligero para indagar sobre la relación de Pancha Merino con Marcelo Marocchino, primo de Andrea. Argandoña recordó que Marcelo había propuesto matrimonio a Magui Benet de una manera que ella había soñado durante la Gala de Viña 2018.

Declaraciones de Pancha Merino

Merino respondió a la pregunta de Argandoña con una afirmación contundente: “Sí, pero por favor. Ese no le llega ni al talón a mi pareja Andrea. Ni como persona, ni como ser humano, ni como empresario, ni socialmente. Está muy por debajo el primito”. Esta declaración generó una controversia considerable.

Relación con Marcelo Marocchino

La conversación continuó con Raquel Argandoña comentando sobre la relación entre Pancha Merino y Marcelo Marocchino, sugiriendo que ya no son familia. Merino aclaró: “Ellos ya no son familia, de hecho, a Marcelo lo sacaron de ‘Cielo Milano’. No tiene nada que ver. Absolutamente separados y con abogados entre medio”.

Ilusión por el futuro

A sus 51 años, Pancha Merino se muestra optimista respecto a la posibilidad de volver a casarse. Su matrimonio anterior con Claudio Labbé finalizó en 2016 tras 15 años juntos. A pesar de esta experiencia, la actriz ha encontrado nuevamente la confianza en el amor, y su relación con Andrea Marocchino parece estar en un buen momento.