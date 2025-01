Pancha Merino revela la tensa relación con Juan Pablo Sáez: “Me traicionó, se portó muy mal conmigo”

La relación entre Pancha Merino y Juan Pablo Sáez ha pasado de ser cordial a una evidente enemistad, como se evidenció en el programa Tal Cual, donde Merino es panelista. En este espacio, la actriz recordó su trabajo conjunto en la teleserie Adrenalina, donde interpretaron a Kathy Winter y DJ Billy, respectivamente.

Merino no ocultó su descontento tras la publicación de una fotografía por parte de Sáez en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecían en su época de trabajo juntos. La actriz expresó su molestia diciendo: “Colgándose de mí, ¡que patudez más grande!” durante la conversación en el programa de TV+.

La panelista Raquel Argandoña sugirió que el gesto de Juan Pablo podría ser un intento de reconciliación y le preguntó a Merino si alguna vez habían tenido una relación sentimental. Merino fue clara al afirmar: “Yo nunca tuve una relación con él”, y añadió que no tiene interés en volver a trabajar con Sáez.

Merino continuó su crítica hacia el actor, afirmando: “Ni cagan… actúa pésimo. Hay que actuar sola con él para no desconcentrarse. No es ni natural, que es lo básico”. Además, dejó en claro que no desea ni siquiera compartir un café con su antiguo compañero de elenco.

La actriz también reveló las razones detrás de su enemistad, indicando: “Me da lata. Me traicionó, se portó muy mal conmigo. No es que sea rencorosa, soy bien rencorosa, atroz”. Estas declaraciones reflejan la tensión actual entre ambos actores, quienes compartieron una exitosa trayectoria en la televisión chilena.