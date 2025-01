Joven de 20 años sufre violento asalto en su hogar tras ser marcada en un banco de Parral

Una joven de 20 años fue víctima de un violento asalto en su hogar en la comuna de Parral, en la región del Maule, perpetrado por cuatro delincuentes que la siguieron tras marcarla en un banco de la ciudad.

Detalles del asalto

La joven fue marcada en una sucursal del Banco de Chile en el centro de Parral. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su vivienda y del barrio muestran cómo los asaltantes ingresaron a su casa, ubicada en el sector de Portal Alameda, y atacaron directamente a la joven para robarle el bolso que había llevado consigo al salir del banco.

El ataque

Durante el asalto, la joven fue lanzada al suelo y golpeada. Uno de los delincuentes portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con el cual la amenazó. En las grabaciones se observa la intervención del padre de la víctima, quien, utilizando un palo, intentó ahuyentar a los ladrones.

La joven relató que fue víctima del delito conocido como “salida de banco”. Después de realizar un giro en el banco, se percató de un vehículo sospechoso que la seguía. Este automóvil, que “gentilmente dio la pasada”, fue el mismo que la siguió hasta su domicilio.

La secuencia de los hechos

Al llegar a su casa, la joven descendió de su auto y el vehículo sospechoso continuó su camino. Sin embargo, momentos después de que ella entró a su hogar, los asaltantes aprovecharon la puerta abierta para ingresar y llevar a cabo el asalto.

La joven describió la situación diciendo: “A mí me tiran al suelo, alcanzo a llegar al ventanal y me tiran al suelo. Alcancé a abrir el ventanal y mi papá inmediatamente tira la mano como para tratar de agarrarme, pero no me agarró y los delincuentes con un cuchillo tiraban manotazos”.

Consecuencias del asalto

Afortunadamente, la joven no sufrió heridas graves durante el ataque, aunque su padre resultó levemente herido. La víctima comentó que “gracias a Dios” no fue herida por los ataques, pero su padre sufrió “pequeños picotazos” debido a que estaba usando una polera de manga larga, lo que hizo que el cuchillo se enredara en su ropa, evitando lesiones más serias.