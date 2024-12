La defensa de Jorge Valdivia plantea nuevos argumentos sobre la acusación de violación

El caso del exfutbolista chileno Jorge Valdivia ha tomado un giro significativo en el ámbito legal, con su abogada, Paula Vial, defendiendo su posición en una reciente entrevista. La abogada ha afirmado que el encuentro entre Valdivia y la joven denunciante fue consensuado, lo que ha sido un punto central en la defensa del exjugador.



Defensa de Jorge Valdivia

Durante su participación en el programa Mucho Gusto, Paula Vial explicó que su labor se centra en demostrar que “todo fue consentido” entre el exseleccionado chileno y la segunda denunciante, quien es una joven universitaria. Esta joven, junto a una amiga, estuvo en el departamento de Valdivia tras haber compartido en una fiesta. Vial destacó que “es bien llamativo, y es un punto al que hay que prestarle atención: nosotros tuvimos una larguísima audiencia, el juez pudo ver todo, nosotros pudimos hacer el contraste, secuencia a secuencia, y con esa posibilidad, él consideró que no había violación”.

Interrogantes sobre la conversación posterior

En la misma entrevista, el animador José Antonio Neme se refirió a una conversación que tuvo lugar entre Valdivia y la joven denunciante al día siguiente del supuesto ataque sexual. Neme cuestionó: “¿Por qué le pregunta eso?” refiriéndose a la pregunta de Valdivia sobre si la joven se sintió forzada. A lo que Vial respondió que la pregunta se formuló porque Valdivia quería saber si la noche había sido placentera.

Paula Vial continuó explicando que “se lo pregunta de una manera que a lo mejor no es la óptima, lo entiendo, pero se ha hecho de esa frase una cuestión como si… en realidad, si uno lo piensa al revés, ¿un violador pregunta ‘te forcé’?”.

Neme, por su parte, expresó su preocupación sobre la formulación de la pregunta, sugiriendo que preguntar si alguien se sintió forzada podría implicar una duda sobre el consentimiento. A lo que Vial replicó: “No voy a explicar una frase que se lee mal, pero sí te puedo decir que, lo que nosotros estamos planteando y hemos demostrado, que lo que ocurrió esa noche es algo absolutamente consentido y la evidencia lo demuestra”.

Argumentos de la defensa

La abogada también argumentó que la situación de la joven, quien se encontraba en un estado visible de bienestar y no ebria ni drogada, es un factor que apoya su defensa. Vial afirmó: “si una persona se ve bien, no ebria ni drogada, entra a un recinto privado donde entra y sale (por el departamento de Valdivia), y también se le ve bien, no hay ninguna razón lógica para que eso hubiera cambiado”.

Sin embargo, Neme continuó planteando su inquietud sobre la pregunta de Valdivia, sugiriendo que podría interpretarse como una señal de duda sobre el consentimiento. Vial concluyó que la pregunta podría haber sido inapropiada, pero insistió en que Valdivia solo buscaba tranquilidad respecto a la situación con una persona que acababa de conocer.

La defensa de Jorge Valdivia se centra en la interpretación de los hechos y en la evidencia presentada durante el proceso judicial, donde se busca demostrar que el encuentro fue consensuado.