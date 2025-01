Conflicto legal entre Justin Baldoni y Blake Lively se intensifica: ¿qué revelará la demanda?

El conflicto legal entre los actores de Romper el círculo, Justin Baldoni y Blake Lively, se ha intensificado recientemente. Este viernes 3, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, reveló a NBC News que su cliente tiene la intención de presentar una demanda en respuesta a las acusaciones de acoso sexual formuladas por Lively. “Absolutamente… sí”, afirmó Freedman cuando se le preguntó si Baldoni planeaba demandar a Lively. “La estamos preparando”, destacó, añadiendo que están dispuestos a publicar todas las conversaciones que intercambiaron durante y después del rodaje de la película como prueba de su inocencia. “Planeamos liberar cada mensaje de texto. Que sean publicados en alguna página web. Queremos que haya acceso a las pruebas. Que la gente lo vea y determine la verdad por sí misma”, sentenció Freedman.

Detalles del conflicto

El enfrentamiento público entre ambos actores comenzó a finales de diciembre de 2024, cuando Lively presentó una denuncia en una instancia civil. Según Lively, el comportamiento de Baldoni durante la producción y promoción de la película causó “tristeza, miedo, trauma y ansiedad extrema”. En un robusto documento presentado al Departamento de Derechos Civiles de California, Lively detalló incidentes supuestamente ocurridos, mostrando imágenes explícitas y videos, y habló sobre su vida personal, alegando que Baldoni trató de añadir escenas íntimas para las cuales no había dado su consentimiento. Además, acusó a su equipo de relaciones públicas de manipular las redes sociales y trabajar con los medios para destruir su reputación.

En un comunicado al New York Times, Lively expresó su esperanza de que su acción ayudara a “levantar el velo sobre estas tácticas de represalia que dañan a quienes denuncian abuso”, añadiendo que deseaba proteger a otros que pudieran ser blanco de estrategias similares.

Reacción de Baldoni

Ante las acusaciones, Baldoni ha mantenido una postura firme en su defensa. El 31 de diciembre, se publicó un artículo en el periódico titulado “‘We Can Bury Anyone’: Inside Hollywood Smear Machine” ( “Podemos enterrar a quien sea”: Detrás de la maquinaria de desprestigio ), que afirmaba que había una campaña orquestada con la ayuda de relaciones públicas. Baldoni calificó a Lively de “mentirosa tendenciosa”, afirmando que había “alterado” y “editado selectivamente” mensajes de texto de miembros de su equipo de relaciones públicas. “Fueron sacados de contexto”, explicó Baldoni a Us Weekly.

Baldoni busca una compensación de $250 millones y hace hincapié en que la pieza escrita por el medio estaba “estratégicamente diseñada para dañar su reputación”. Uno de los mensajes presentados como parte de la defensa incluye una conversación en la que Baldoni aparentemente invita a Lively a practicar sus líneas y revisar el guion mientras “sacándose leche”, lo que plantearía una contradicción con la queja emitida por la actriz, quien alegaba que su coestrella irrumpió en su camerino.

Varios involucrados en It Ends with (incluyendo Wayfarer Studios, la compañía de Baldoni) son demandantes en el periódico. En respuesta, el medio defendió su informe, afirmando que la historia había sido preparada “meticulosamente y responsablemente” y que se basaba en “miles de páginas de documentos originales” que fueron examinados por periodistas.

Desarrollo del caso

No obstante, el caso persiste en un tribunal federal en Nueva York, ampliando el alcance de la demanda. El CEO Jamey Heath y los relacionistas Jennifer Abel y Melissa Nathan están involucrados, alegando que las acciones de Lively no solo causaron daño personal, sino que también pusieron a Baldoni en una situación de vulnerabilidad laboral y emocional. “Esta [Baldoni vs NYT] no cambia nada de lo presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California por la señora Lively”, dijo un portavoz en una declaración de prensa. “Esperamos responder a todos los alegatos en corte”.

Baldoni ha recibido apoyo de compañeros de la industria, incluyendo a Paul Feig, director de A Simple Favor, y a sus coestrellas de Sisterhood of the Traveling Pants, quienes han manifestado su solidaridad con la actriz.