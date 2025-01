Mar del Plata: ¿Cómo afecta el clima cambiante a la temporada de verano 2025?

En el primer viernes del año 2025, la postal de Mar del Plata se caracteriza por la presencia de camperas, buzos y pantalones largos, mientras que solo unos pocos se atreven a usar mangas cortas. Aquellos que optan por vestimenta ligera suelen ser personas que realizan ejercicio en la costanera o amantes del frío. La tarde del 3 de enero presenta un cielo parcialmente nublado y una temperatura que alcanza los 20°C, con ráfagas de viento que superan los 30 kilómetros por hora. A pesar de estas condiciones, la playa sigue siendo el lugar preferido por la mayoría de los visitantes.

La temporada de verano en Mar del Plata

Diego, un guardavidas de Punta Iglesia, comenta sobre el inicio de la temporada: “La temporada arrancó con una no normal para la época, esta ahora viniendo mucha gente. En otros centros del norte vi concurrencia“. A pesar del clima cambiante, Diego señala que “con el día, la gente viene igual a la playa. Se sientan a charlar, tomar mate. Lo quieren estar a pies en la arena mirando el mar, no importa el clima“. Aunque la mayoría de los visitantes se baña, algunos se detienen ante condiciones climáticas adversas, como la lluvia, que a veces no impide la visita a la playa.

Experiencias de los visitantes

Jorge Luis, un visitante que llegó el 29 de diciembre desde Buenos Aires, se encuentra sentado en la playa Bristol contemplando el mar. Él describe el clima como “cambiante, como parece ser habitual en Mar del Plata. Por momentos soleado, después llueve, luego vuelve el sol y aparece el viento. Es un cóctel parecido al de Buenos Aires, encantador“. Jorge también menciona que, aunque uno ya venga preparado para estos cambios, “deja sorprender la rapidez con que todo varía. Los cambios de temperatura y viento son parte del paisaje y, sin embargo, sigue siendo hermoso“.

Mercedes, originaria de la ciudad bonaerense de Rauch, camina con un mate en la mano. Al ser consultada, describe: “Estoy con mi familia desde el 31 de diciembre. Vinimos a pasar el fin de año y nos quedamos hasta hoy. Ha estado lluvioso, como suele suceder en Mar del Plata, un rato sale el sol, luego hay tormenta, y después vuelve a salir el sol. Eso tiene su encanto“. A pesar del clima, Mercedes disfruta de su estancia: “A pesar del clima, disfruto igual: poco en la playa, salidas a cenar y caminatas. Mar del Plata atrae en cualquier momento, los días soleados son ideales. Es especial, verano o invierno, siempre enamora“.

La pesca en la costa marplatense

Giuliana, una marplatense que conoce de primera mano la dinámica de las jornadas cambiantes, comparte su experiencia: “Es raro. Así sucesivamente. Pero me gusta igual, esté tranquilo. Menos toman charlan frente a los que se bañan“. Alejandro García, quien llegó de San Antonio de Areco, espera pacientemente a que pique su caña de pescar. Con una campera impermeable, se protege del clima marino. “Vengo porque me encanta pescar. Siempre vengo“, destaca. Alejandro explica que la pesca en la costa es impredecible: “A veces, con mal tiempo, sacás mucho, y en otras, nada. Los vientos influyen bastante. Por ejemplo, cuando arrima el camarón, trae carnada. Si eso pasa, se puede pescar corvina“.

García menciona que ha sacado “dos corvinas hermosas” y que también se pueden pescar pescadilla, gatuzo y pejerrey. “Pescando, quedo hasta mediodía. Después voy a cocinar y compartirlo con la familia. Más que pescar, hoy disfruto caminando y apreciando el entorno“, plantea.

Josefina, quien vino sola desde Capital Federal, se encuentra en la playa con un mate y un libro, mirando el mar. Ella expresa: “Cuando está lleno, me siento tranquila“.

El pronóstico del tiempo para el domingo 5 de enero indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 15°C, mientras que las máximas estarán entre 18°C y 20°C. Se espera que el cielo permanezca nublado. “Está llegando la temporada. Ahora necesitamos que el clima acompañe para que la fiesta completa siga concretando y generando arribos en la cercanía“, señalaron desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura.

*Fotos: Christian Heit