Sebastián Eyzaguirre responde a acusaciones de su expareja en medio de la controversia

Sebastián Eyzaguirre ha respondido a las serias acusaciones formuladas por su expareja, Lorena Vargas, en el programa ”Only Fama”. En este contexto, Vargas, quien fue notera de ”CQC”, afirmó que Eyzaguirre, conocido como ”Cuchillo”, no cumplió con la condena impuesta por maltrato hacia ella, ya que el mismo día de la sentencia, él concedió una entrevista a Julio César Rodríguez. “Ese mismo día dio una entrevista a Julio César Rodríguez, es decir, el tema de no comunicarse que es una de las cautelares, de no acercarse a doscientos metros a mí ni a nada de mi familia, no comunicarse a través de redes sociales, correo, nada”, acusó Vargas. Además, agregó: “Él lo primero que hace fue dar una entrevista y además mentir con respecto a ciertas situaciones mías privadas”, aseveró la exnotera. Al finalizar la entrevista, Vargas también mencionó que Eyzaguirre intentó minimizar la conversación en pantalla hasta el último momento.

La respuesta de Sebastián Eyzaguirre no tardó en llegar, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, Eyzaguirre expresó: “El canal Mega está promocionando, en uno de sus programas de farándula, un contenido donde se está diciendo de que yo habría cometido un potencial desacato a la orden de un tribunal de justicia en la causa o querella que recibí por parte de una señora hace más de cuatro años”. Eyzaguirre continuó su descargo, señalando que “además, de manera maliciosa y mala leche, se incluyen videos y audios que datan de hace más de cuatro años, y se intenta hacer ver que corresponderían a este potencial desacato”, refiriéndose a la información presentada en el programa.

Por otro lado, Eyzaguirre, conocido como ”Cuchillo”, mencionó que está considerando la posibilidad de tomar acciones legales, algo que ya ha discutido con su equipo legal. “No regirse en torno a la verdad nos faculta para potencialmente ejercer las acciones legales pertinentes”, concluyó el comunicador, dejando abierta la opción de una respuesta judicial a las acusaciones realizadas por Vargas.