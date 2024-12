Eugenio Derbez critica la actuación de Selena Gómez en “Emilia Pérez”: ¿qué dijo realmente?

Selena Gómez marcó su regreso al cine este año con el estreno de “Emilia Pérez”, una película en la que interpreta a Jessi del Monte, la esposa de Emilia Pérez (interpretado por Karla Sofía Gascón), un narcotraficante que experimenta un cambio de género. Aunque la película aún no ha llegado a las salas de cine en el ámbito nacional, la obra, dirigida por el francés Jacques Audiard, ya ha suscitado diversas críticas en la industria cinematográfica. Un ejemplo de esto es el comentario del actor mexicano Eugenio Derbez.

El reconocido actor, famoso por su papel como la voz de “Burro” en Shrek, participó en el podcast Hablando de Cine junto a la mexicana Gaby Meza, donde expresó que la actuación de Selena Gómez en la película es “indefendible”. Según Derbez, la actriz enfrentó dificultades debido a que la película está en español y ella no domina el idioma, a pesar de su ascendencia mexicana.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, la actuación de Selena Gómez…”, comenzó a decir Derbez, pero fue interrumpido por Meza. “Es indefendible la actuación de Selena Gómez”, afirmó la creadora de contenido, a lo que Derbez asintió, comentando: “Es indefendible. Yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver en cada escena como ‘wow, ¿qué es esto?’”.

La youtuber también destacó que le sorprendió que el público no se riera durante la actuación de Gómez. A pesar de reconocer que es una buena actriz, con una nominación al Emmy por su trabajo en Only Murders in the Building, Meza argumentó que su desempeño en español no es convincente. “No sabe lo que está diciendo, y al no saberlo, no puede dar matices a su interpretación (…) por eso su actuación no solo no es convincente, sino que es incómoda y los números musicales, yo no sé por qué aceptó cantar eso”, comentó, mientras Derbez mostraba su acuerdo.

“Qué bueno que lo dices, porque yo decía ‘no puedo creer que nadie esté hablando de eso’ y además siento que en Cannes que le dieron un premio, y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso y le siguen dando premios, siento que lo que pasa es que no hablan español”, añadió Derbez. “Tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español (…) además me di cuenta de que el director, que es francés, no habla ni español ni inglés. Es como si yo quisiera hacer una película en ruso y no conocer la cultura ni saber ruso y hablar francés, es como ‘wow, ¿qué es esto?’”, insistió el actor de CODA.

La conversación rápidamente se volvió viral, y Selena Gómez respondió a Derbez a través de TikTok: “Entiendo de donde vienes. Lo lamento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Tras la defensa de los fanáticos de la artista, Derbez se retractó de sus críticas y ofreció disculpas a la actriz estadounidense.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, expresó: “Realmente me disculpo por mis comentarios descuidados: son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, según lo recogido por ELLE.

Además, añadió: “Emilia Pérez merece ser celebrada, no menospreciada por comentarios muy irreflexivos. Me alejo de esto con una importante lección aprendida. Si bien entiendo que no pueda aceptar mis disculpas, sepa que provienen del corazón”.

Por otro lado, la película ha recibido diez nominaciones a los Globos de Oro 2025, incluyendo la categoría de Mejor película de habla no inglesa. Su estreno en Chile está programado para el próximo 23 de enero en las salas de cine.