Sergio Rojas defiende la vida cotidiana en El Bosque tras polémica entrevista a Pilar Cox

La reciente aparición de Pilar Cox en el programa Primer plano ha generado un debate sobre la representación de la comuna de El Bosque en los medios de comunicación. El periodista Sergio Rojas expresó su descontento en el programa Que te lo digo (TV+), donde criticó la forma en que se presentó la vida de la presentadora uruguaya, sugiriendo que se estaba estigmatizando a la comuna.

Críticas a la representación de El Bosque

Rojas comenzó su intervención afirmando: “Vamos a decir las cosas como son”, refiriéndose a la reciente cobertura mediática que mostró a Pilar Cox viviendo en El Bosque. Durante el programa del domingo, se emitió un reportaje que seguía la vida cotidiana de Cox en la comuna, donde se la veía interactuando con sus vecinos y asistiendo a la feria local, todo ello acompañado de una música de fondo que Rojas consideró “algo lacrimógeno”.

El periodista se mostró indignado por la forma en que se retrató a la comuna, afirmando: “¡Vengo indignado con la producción de Primer plano!” y criticó que se presentara a El Bosque como un lugar “roto-roto”. Rojas, quien vive a solo cuatro cuadras de la panadería donde trabaja Cox, defendió la normalidad de la vida en la comuna, señalando que “es lo más normal vivir en El Bosque” y que “ir a la feria es de lo más normal”.

La vida cotidiana en El Bosque

Rojas continuó explicando que la imagen que se proyecta de la comuna no refleja la realidad de sus habitantes. “Es parte de lo que vive todo Chile”, afirmó, y se refirió a la cotidianidad de los residentes, incluyendo el uso de canastas de cartón para llevar el pan, lo cual es una práctica común.

El periodista también hizo un llamado a la presentadora Conty Ganem, a quien expresó su cariño, sugiriendo que debería visitar su hogar para entender mejor la realidad de los chilenos que viven en El Bosque. “La Pilar está viviendo lo que vivimos todos, la gente que va al consultorio”, enfatizó Rojas, quien también compartió su experiencia personal al mencionar que se había operado en el Hospital El Pino, ubicado en Los Morros.

Estigmatización de las comunas

Rojas concluyó su intervención expresando su preocupación por la estigmatización de las comunas como El Bosque. “No me gusta, porque siento que estigmatizan el lugar donde yo también vivo, y me parece indignante”, afirmó. Criticó la narrativa que presenta a estas áreas como “la triste realidad” o “la pobre realidad”, argumentando que esto no representa a la mayoría de los chilenos.

El periodista subrayó que la realidad de El Bosque y otras comunas es parte de la diversidad del país, donde solo un pequeño porcentaje de la población vive en condiciones diferentes. “Les quiero decir que eso es nuestro país; lo que pasa es que el 7% o 10% vive en otro lado y en otras condiciones”, concluyó Rojas, dejando claro su deseo de que se muestre una representación más justa y equilibrada de la vida en estas comunidades.