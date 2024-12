Steffi Scholtbach revela su soltería tras separación de Johnny Herrera y genera especulaciones

Una inesperada noticia fue la que dio a conocer durante las últimas horas Steffi Scholtbach, ahora ex pareja de Johnny Herrera, en las redes sociales. La influencer se sometió a la tradicional dinámica de preguntas y respuestas, en la cual fue consultada por el tema por sus seguidores y seguidoras, aunque no directamente. De hecho, fue ella misma la que hizo la revelación cuando le preguntaron si seguía en pareja con el ex portero y capitán de Universidad de Chile. “Soltera”, respondió ante la sorpresa de los usuarios y usuarias de la mencionada plataforma virtual.

Luego, los más copuchentos fueron más allá y le consultaron si volvería a iniciar otro vínculo amoroso con algún futbolista. “No me cierro a nada”, aclaró la viñamarina, con quien el Samurai azul tiene un hijo en común. Posteriormente, en el cibermundo no faltaron los que quisieron conocer los motivos del quiebre, pero Steffi evitó entrar en detalles. “Creo que eso es personal, pero digamos que fue lo mejor que nos pasó”, aclaró en las mismas stories.

En tanto, también aclaró que con Herrera están separados desde marzo de este 2024, pero aseguró que pese al rompimiento, quedaron en buenos términos y mantienen desde esa fecha una relación cordial.