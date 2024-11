Tanza Varela comparte emotiva actualización de su embarazo tras semanas de nostalgia

Constanza ‘Tanza’ Varela, reconocida por su participación en reality shows, ha captado la atención de los medios de comunicación por su actitud directa frente a las cámaras. Actualmente, se encuentra alejada de la televisión y reside en México junto a su pareja, Matías Bize, y su hijo Diego, quien tiene 8 años de edad.

Embarazo y operación

Recientemente, Tanza Varela anunció que está esperando un varón. Sin embargo, ha compartido que tuvo que someterse a una operación para asegurar la salud de su bebé, dado que hace dos años sufrió la pérdida de su hija Rosa. En una publicación en Instagram, Tanza expresó: “Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”.

Recuerdos de la pérdida

La exchica reality también recordó el doloroso proceso que vivió hace dos años, cuando tuvo que cremar a su hija. En su mensaje, Tanza compartió: “Hace dos años nos tocó cremar a nuestra hija, así de doloroso suena y así de doloroso ha sido para mí, para Matías y para Diego, pero también ha sido un proceso de grandes aprendizajes y fortalezas porque al final no hay más sabiduría que la que te puede regalar la maternidad y paternidad”.

Avance del nuevo embarazo

A través de otra historia en Instagram, Tanza Varela compartió un avance sobre su nuevo embarazo, mencionando que se acerca la semana en la que perdió a su hija Rosa. En su mensaje, Tanza indicó: “A dos días de llegar a la semana donde perdimos nuestra rosa. No tengo miedo, al contrario, solo siento vida”.

Este anuncio ha generado un gran interés entre sus seguidores y la prensa, quienes han estado atentos a su evolución y a los detalles de su embarazo.