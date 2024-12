¿Cuánto realmente ganan los rostros de TVN en medio de la crisis económica?

La situación económica de TVN ha llevado a la Directora Ejecutiva, Susana García, a revelar que el canal estatal debe destinar 121 millones de pesos mensuales para cubrir los sueldos de 13 de sus principales rostros. Esta información fue compartida durante su rendición de cuentas sobre las pérdidas financieras que enfrenta la señal, que se estima en 14 mil millones de pesos solo en el primer trimestre del año.



Desglose de sueldos en TVN

García explicó que, además de los 13 rostros mencionados, el canal cuenta con un total de 775 trabajadores, para quienes se ha dispuesto un monto superior a $1.500 millones. A partir de estos datos, el equipo de Que te lo digo realizó un análisis sobre los sueldos aproximados de algunos animadores del canal, como Daniel Fuenzalida, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, quienes tendrían un ingreso promedio de $9.307.692. Aunque no se proporcionaron cifras exactas, se estima que algunos de estos rostros podrían ganar más de dos dígitos.

Honorarios de otros rostros

En cuanto a otros presentadores, sus honorarios podrían ser inferiores a esta cifra promedio, aunque aún significarían montos considerables. Por ejemplo, Carla Jara, quien se unió como panelista del matinal Buenos días a todos, mencionó que su sueldo estaba entre “los tres y cinco millones de pesos”, según lo indicado por Sergio Rojas.

Especulaciones sobre Francisca García Huidobro

El programa también abordó el tema de los sueldos de Francisca García Huidobro, quien, según Rojas, podría estar ganando entre “8 y 10 millones de pesos”. Esta especulación surgió a raíz de un reclamo de la animadora, quien expresó sentirse “explotada” por su participación en el matinal Mucho gusto.

Reclamos de la animadora

García Huidobro comentó: “Me están explotando en Mega. Me están explotando en serio, como que ‘cada peso que te estamos pagando, te lo vas a ganar’. Antes yo no hacía tanto. Huea que no puede hacer la Karen, lo tiene que hacer la Fran. Ahora se lo pasa en Miami por el Festival de Viña”. Este comentario ha generado debate sobre la carga laboral de los animadores en el canal.