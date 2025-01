Pasajero agredido y asaltado en Valparaíso: al menos cinco atacantes involucrados en el robo

Un pasajero fue víctima de una agresión y un asalto inmediatamente después de descender de un bus en Valparaíso. La víctima fue atacada por un grupo de individuos, quienes incluso le rompieron una botella en la cabeza con el fin de robarle su mochila.



Detalles del incidente

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del Terminal Rodoviario, ubicado a pocos metros del Congreso Nacional. Este ataque fue registrado en múltiples videos, que muestran a al menos cinco personas golpeando al afectado hasta que lograron despojarlo de sus pertenencias.

Contexto del asalto

Este incidente es parte de un preocupante patrón delictivo en la zona, ya que se ha reportado un total de 20 asaltos en el área en el transcurso de un mes. El asalto se llevó a cabo con un particular modus operandi, donde varios atacantes se lanzaron sobre la víctima, impidiendo que pudiera defenderse y facilitando así el robo.

Reacciones de las autoridades

Ante este y otros incidentes similares, la mayor de la prefectura de Carabineros de Valparaíso, Marycarmen Mediavilla, subrayó la importancia de que la ciudadanía realice las denuncias pertinentes. Mediavilla enfatizó que “debe realizar las denuncias con la finalidad de desplegar a las personas en el lugar correcto”.

Opiniones de los vecinos

Los residentes de Valparaíso han expresado su preocupación por la seguridad en la zona. Un vecino comentó que “lamentablemente, no tenemos locomoción colectiva en la noche y no andan Carabineros”. Otra habitante de la comuna añadió que “uno no puede andar con bolsos y mochilas, porque te asalta gente. Si ven turistas al terminal, los ven como un blanco fácil”.