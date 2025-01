Yolanda Carmín enfrenta abucheos en su presentación en el Festival del Huaso de Olmué

La presentación de Yolanda Carmín en el Festival del Huaso de Olmué fue marcada por la falta de conexión con el público, lo que resultó en una serie de abucheos durante su actuación. Desde el inicio, la comedia musicalizada de Carmín no logró captar el interés de los asistentes, quienes esperaban un espectáculo que incluyera chistes y relatos humorísticos. En su rutina de casi media hora, la artista enfrentó la impaciencia de las cerca de cinco mil personas que se encontraban en el recinto, especialmente cuando anunció que interpretaría más canciones en lugar de contar anécdotas o chistes.

Desarrollo de la actuación

A pesar de la falta de entusiasmo del público, Carmín intentó interactuar con los asistentes en un intento de mejorar la situación. En un momento, decidió bajar del escenario para acercarse a la audiencia, expresando: “Ya, a ver, me voy a bajar. Voy a ver a las personas allá. Vamos a ver qué está pasando aquí… ¿Qué está pasando aquí…? ¿cómo están? Quiero conocer face to face a las personas. ¿A dónde están…?. Vamos a continuar esta noche, una noche hermosa. Una noche llena de música. Muchas gracias…” Sin embargo, esta estrategia no logró calmar los abucheos, que continuaron a lo largo de su presentación.

Reacciones del público

Durante su actuación, Carmín mencionó que interpretaría una canción de Isabel Pantoja, lo que generó una respuesta mixta entre los asistentes. Algunos comenzaron a aplaudir, dándole una segunda oportunidad, pero la situación general seguía siendo tensa. A medida que avanzaba el tiempo, los abucheos se intensificaron, convirtiéndose en un clamor insostenible que llevó a los animadores del festival a intervenir y finalizar su presentación de manera anticipada.

La actuación de Carmín no solo fue un desafío para ella, sino que también dejó una impresión notable tanto en el público presente como en aquellos que la vieron a través de la televisión. La combinación de la falta de conexión y la respuesta negativa del público se convirtió en un momento recordado del festival, destacando las dificultades que enfrentó la artista en su intento de entretener a la audiencia.