La rutina de ejercicios de Alejandra Maglietti que puedes hacer en casa y su arrepentimiento

Alejandra Maglietti comparte su rutina fitness y revela el tratamiento estético del que se arrepintió. Conoce su estilo de vida saludable y auténtico.

Alejandra Maglietti se ha consolidado como una de las figuras más activas en el ámbito digital del espectáculo local. La panelista del programa “Bendita TV” frecuentemente comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram, imágenes y videos que exhiben sus atuendos para el programa de El Nueve, así como para el ciclo radial en el que participa, transmitido por radio Pop. Además, es común que muestre a sus más de 1.9 millones de seguidores sus rutinas de belleza y ejercicios físicos.

La influencer mantiene un estilo de vida enfocado en el fitness. En una de sus publicaciones más recientes, Maglietti compartió una serie de ejercicios que realiza para mantenerse en forma. Aunque la abogada llevó a cabo esta rutina en un gimnasio, los ejercicios son accesibles y pueden realizarse en la comodidad del hogar, requiriendo solo un poco de espacio y algunos objetos que puedan reemplazar a las mancuernas y pesas rusas.

El entrenamiento de Maglietti comenzó con elevaciones de cadera con peso, un ejercicio de resistencia que resulta ideal para fortalecer los músculos de la zona lumbar, los glúteos, los isquiotibiales y el abdomen. Posteriormente, continuó con estocadas hacia adelante con peso, un ejercicio que no solo fortalece los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas, sino que también mejora el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad de la cadera. Otro de los ejercicios que realizó fue la apertura con mancuernas en banco inclinado, diseñado para trabajar los músculos de la parte superior del cuerpo, especialmente los pectorales.

En una reciente aparición en el ciclo de entrevistas conducido por María Laura Santillán en Infobae, Alejandra Maglietti habló sobre un tratamiento estético del que se arrepintió. La modelo reveló que se había sometido a varios retoques en su cuerpo, pero uno de ellos no cumplió con sus expectativas, lo que la llevó a revertir el procedimiento. Maglietti explicó: “En la cara cirugía no me hice. Sí, en un momento me puse ácido hialurónico, después lo disolví, hialuronidasa se llama, es una enzima con la que podés disolverlo. No me gustó, no me encontraba”.

La columnista radial expresó que no se sentía satisfecha con su apariencia y que no se reconocía al mirarse en el espejo, lo que la llevó a solicitar al médico que retirara el producto. “Uno se va poniendo cada vez un poquito más, quizás y no se termina dando cuenta”, enfatizó Maglietti, reflejando su experiencia con los tratamientos estéticos.