Carlos Sainz y su nueva pareja: ¿Quién es realmente Rebecca Donaldson?

Carlos Sainz y Rebecca Donaldson, una pareja que brilla en la Fórmula 1. Ella, modelo escocesa, destaca en el mundo de la moda y el emprendimiento.

A mediados del año pasado, Carlos Sainz, piloto de Ferrari, concluyó una relación que se extendió por más de siete años con la periodista española Isa Hernández. A pesar de esta ruptura, Sainz optó por no dejar que la situación afectara su vida personal y rápidamente comenzó a salir con la modelo escocesa Rebecca Donaldson. La relación entre ambos se ha formalizado y se han dejado ver juntos en diversas carreras de Fórmula 1.

Rebecca Donaldson, de 28 años, ha emergido como una figura destacada en el ámbito del modelaje. Su carrera despegó en 2021, cuando su madre la inscribió en el concurso de belleza “Face of 2021”, donde logró alzarse con el primer puesto. Este triunfo marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a ganar notoriedad en el mundo de la moda y, eventualmente, a conocer a Carlos Sainz.

En el contexto de su relación, Rebecca ha compartido momentos significativos, como la celebración del triunfo de su suegro, Carlos Sainz, en el Dakar 2024. Su carrera como modelo ha sido notable, ya que ha aparecido en las portadas de revistas de renombre como Cosmopolitan, Marie Claire y varias ediciones de Vogue en Ucrania y Portugal. Además, ha firmado contratos para ser la imagen de marcas prestigiosas, incluyendo a Ferrari, la escudería para la que compite su pareja, así como la joyería Diamants au Soleil.

Rebecca Donaldson está representada por la agencia británica Brand Model Management y ha lanzado su propia línea de ropa deportiva, llamada Muse Activewear. Esta iniciativa surgió de su deseo de crear prendas que ella misma utilizaría, además de su intención de ofrecer productos asequibles y de alta calidad para el uso diario, como ella misma expresó en una entrevista reciente con Vestd.

Originaria de la ciudad escocesa de Perth, Rebecca ha estado en el centro de atención no solo por su carrera en el modelaje, sino también por sus relaciones anteriores. Antes de iniciar su romance con Carlos Sainz, fue noticia por haber tenido un breve vínculo con Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian y padre de tres de sus cuatro hijos. Según reportes de E! News, esta relación no llegó a formalizarse, ya que Disick no estaba listo para un compromiso.

Además, la modelo también fue vinculada con el famoso actor de Hollywood Leonardo DiCaprio. Aunque ninguno de los dos confirmó su relación, la prensa se hizo eco de su cercanía tras la difusión de fotografías en las que aparecían juntos. Este hecho llamó la atención, dado que DiCaprio ha sido visto en los últimos años con pocas mujeres mayores de 25 años, lo que hizo que su relación con Donaldson fuera aún más notable en el ámbito del espectáculo.