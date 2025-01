Conflicto emocional en Palabra de Honor: Josué Bernal y Andrés Caniulef enfrentan la “friendzone” y tensiones con Gala

Un momento complicado se vivió en el programa Palabra de Honor cuando el español Josué Bernal se sinceró con el periodista Andrés Caniulef. Durante una actividad en la que los reclutas seleccionaron a sus oponentes para confesar problemas, Bernal se dirigió a Caniulef, expresando: “A lo mejor te voy a romper un poco el corazón, pero aunque al principio te di cierta libertad de jugar o coquetear conmigo, me he dado cuenta de que te estás enamorando de mí”. El español continuó aclarando que sus sentimientos hacia Caniulef eran únicamente de amistad, indicando que quería comunicarlo antes de que el periodista se ilusionara más, ya que no deseaba causarle daño.

Ante las risas de sus compañeros, Bernal añadió que con su declaración estaba enviando a Andrés a la “friendzone”. Caniulef, sorprendido, respondió: “Entiendo que es un llamado medio en serio y medio en broma, pero yo hace mucho rato que te dejé partir”. Luego, en tono de broma, comentó: “Pero fuera de broma, yo encuentro que eres un tipo increíble y trataré de evitar que mi corazón lata tan fuerte cuando te veo pasar”. Sin embargo, Caniulef también se tomó en serio la situación, aclarando que su comportamiento no era de acoso y que había preguntado a Bernal en varias ocasiones si le molestaban las bromas y el jugueteo entre ellos, subrayando la importancia de la comunicación para evitar malentendidos.

La frase de Josué sobre enviar a Andrés a la “friendzone” fue interpretada por Gala como una alusión a su propia situación. Al regresar a su asiento, Gala confrontó a Bernal, diciendo: “El ‘también’ sobraba, no te vengas tan arriba tampoco. No seas tan prepotente, lo de nosotros fue friendzone mutua, 50/50, no hagas ver como si tú me hubieras mandado”. Después de la actividad, Josué expresó su descontento por las quejas de Gala, afirmando: “Se enfada por todo lo que digo. Ninguno mandó al otro a la friendzone, nuestra separación fue un acuerdo mutuo”.

Mientras tanto, Gala continuó expresando su descontento, comentando: “No es un comentario que corresponde. Su forma de ser es minimizar a la gente. Que escriba su nueva historia con la Javi o con quien quiera, yo sólo estoy para la incomodidad, para las dudas”. En respuesta, Yuli le aconsejó a Gala que asumiera la responsabilidad de su parte en el conflicto, diciéndole: “Seguís dejando que la gente te haga daño, hace ocho años te sigue pasando con distintas personas. No sé cuándo lo vas a entender”.