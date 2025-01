Pedro Pascal revela su sorprendente pasado como gogo dancer en Madrid durante sus años de estudiante

Uno de los chilenos más reconocidos a nivel internacional es Pedro Pascal, famoso por sus papeles en producciones como Narcos, The Last of Us y Gladiador 2. Recientemente, en una entrevista con un medio español, el actor compartió detalles sobre su vida en Madrid durante su juventud.

Estudios y llegada a Madrid

Pedro Pascal llegó a España con el propósito de realizar un estudio de antropología en la Universidad de Nueva York, mientras también cursaba arte dramático. Esta información fue confirmada por Publimetro. Durante su estancia en Madrid, el actor se enfrentó a la necesidad de generar ingresos para su sustento, lo que lo llevó a buscar un empleo diferente al de sus estudios.

Trabajo en la vida nocturna de Madrid

En 1996, Pascal decidió trabajar en una famosa discoteca llamada Morocco. En esta discoteca, no solo logró obtener el dinero necesario para vivir, sino que también acumuló una serie de anécdotas que considera dignas de ser narradas en un libro. En la entrevista, Pedro Pascal mencionó que su experiencia como gogo dancer le dejó recuerdos inolvidables, afirmando: “No me saqué la ropa, pero era bailarín y llevaba el pelo plateado. Tengo unas fotos que te mueres”.

El actor también destacó lo bien que se sentía en su trabajo, indicando que estuvo a punto de no regresar a Estados Unidos debido a lo que disfrutaba de la vida en Madrid. Aseguró que estaba viviendo “a cuerpo de rey” en la ciudad, ya que además le pagaban en pesos, lo que le permitía disfrutar de la vibrante vida nocturna de la capital española.

Impacto de la experiencia en su vida

La experiencia de Pedro Pascal en Madrid no solo le proporcionó un sustento económico, sino que también le brindó una perspectiva única sobre la vida nocturna y la cultura española. Su paso por la discoteca Morocco se convirtió en un capítulo significativo de su juventud, lleno de momentos memorables que han marcado su trayectoria personal y profesional.