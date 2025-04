Eduardo Fuentes reflexiona sobre la difícil situación de Julián Elfenbein en Chilevisión: “es entre humillante y triste”

Eduardo Fuentes se pronunció sobre la situación actual de Julián Elfenbein en Chilevisión, quien no ha estado presente en pantalla desde enero de 2025. Fuentes, conocido por su labor como conductor del programa “Buenos días a todos”, compartió su experiencia personal en relación a la ausencia laboral en el ámbito televisivo, describiéndola como una etapa “penca” y “triste“. En declaraciones a BiobíoChile, el comunicador comentó: “También me pasó en algún momento estar ahí, en un canal de televisión, sin hacer nada y recibiendo un sueldo“. Esta reflexión pone de manifiesto la dificultad emocional que puede conllevar estar en una situación similar, donde se siente que no se está contribuyendo activamente a la producción de contenido.

La experiencia de Eduardo Fuentes

Fuentes continuó expresando que “es súper penca, aunque alguien pueda pensar (lo contrario), de verdad no te hace sentir bien“. Estas palabras reflejan la realidad de muchos profesionales en el medio que, a pesar de recibir un salario, pueden experimentar una sensación de vacío y desmotivación al no estar involucrados en proyectos creativos o de entretenimiento. Además, el conductor enfatizó que “estar en esa posición es entre humillante y triste“.

Las negociaciones de Julián Elfenbein

En cuanto a Julián Elfenbein, se ha informado que estuvo en conversaciones con Mega para coanimar el Festival de Viña del Mar junto a Karen Doggenweiler, con quien mantiene una relación de amistad cercana. Sin embargo, estas negociaciones no llegaron a buen término, lo que ha dejado a Elfenbein en una situación de “congelamiento” en Chilevisión, sin proyectos inmediatos en el horizonte.

La perspectiva de Julián Elfenbein

A pesar de su actual inactividad en la pantalla, Julián Elfenbein ha manifestado en una entrevista reciente que se siente contento con su situación actual y ha expresado su agradecimiento por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su carrera. Esta actitud positiva contrasta con la experiencia de otros colegas en el medio, como Eduardo Fuentes, quien ha compartido su perspectiva sobre las dificultades de estar en una posición similar.