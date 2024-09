Arturo Vidal comparte video polémico y sorprende con mensaje a varios futbolistas

Arturo Vidal incendia las redes con un video provocador en Instagram, donde lanza dardos a figuras del fútbol y se autodefine como el mejor.

Arturo Vidal ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras compartir un video que ha generado controversia. En este clip, el futbolista chileno presenta imágenes de sí mismo junto a otros personajes del mundo del fútbol, incluyendo a Marcelo Díaz, a quien se le representa con un emoji de sapo. El video fue publicado en su cuenta de Instagram y está acompañado por la canción “Nadie sabe” de Bad Bunny, en la que el artista se autodenomina como el mejor.

Es importante destacar que el video fue creado originalmente por un perfil dedicado a ediciones de Colo Colo, pero la decisión de Vidal de compartirlo en su propia red social ha avivado el debate entre los aficionados. En el video, la letra de la canción ha sido alterada de manera provocativa, especialmente en las partes donde aparecen figuras como Franco Armani, Ricardo Gareca y Charles Aránguiz. Por ejemplo, en relación al arquero de River Plate, se incluye un mensaje que hace referencia a las burlas que surgieron tras la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores. En el caso de Marcelo Díaz, se le dedica la frase: “No es decir que eres real, es demostrarlo”.

El contenido del video no solo se limita a las imágenes y la música, sino que también incluye un mensaje desafiante hacia Gareca, con la frase: “Gareca, no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria”. Esta declaración ha suscitado especulaciones sobre la posible inclusión de Arturo Vidal en la lista de convocados que el seleccionador nacional anunciará para los próximos partidos contra Brasil y Colombia.

La publicación ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de Vidal han expresado su apoyo y otros han criticado su actitud. La combinación de la música, las imágenes y los mensajes provocativos ha hecho que el video se vuelva viral, consolidando aún más la figura de Arturo Vidal como un personaje polémico y carismático dentro del ámbito futbolístico.