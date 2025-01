Arturo Vidal critica la suspensión de la ‘Noche Verde’: ¿qué implicaciones tiene para el fútbol chileno?

Arturo Vidal, jugador del club Colo Colo, manifestó su descontento este miércoles por la cancelación de la ‘Noche Verde’, un partido que iba a enfrentar a su equipo con Santiago Wanderers, programado para el inicio de la temporada 2025. Este encuentro estaba previsto para llevarse a cabo a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, sin embargo, la realización del mismo fue impedida por informes de las autoridades competentes.

Razones de la suspensión

La Delegación Presidencial no otorgó la autorización necesaria para que el partido se llevara a cabo, citando preocupaciones sobre posibles riesgos de seguridad tanto dentro del recinto deportivo como en sus alrededores. Esta decisión ha generado un fuerte descontento entre los jugadores y aficionados del fútbol chileno.

Reacciones de Arturo Vidal

Tras la noticia de la suspensión, Arturo Vidal expresó su frustración, afirmando que “están matando el fútbol. Ojalá no vuelva a pasar esto”. En sus declaraciones, el volante enfatizó la importancia de permitir que el fútbol se desarrolle y que los aficionados puedan disfrutar de los partidos. “Basta con matar el fútbol. Dejen que el fútbol crezca y que la gente disfrute de los partidos. El fútbol es el deporte más importante del mundo y ojalá esto no vuelva a pasar”, añadió.

Opiniones de Jorge Almirón y Luis Sánchez

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, también se pronunció sobre la situación, indicando que “la verdad que no entiendo por qué no se juega. Lamentablemente, eso perjudica al fútbol chileno y a cualquier equipo que se está preparando”. Por su parte, Luis Sánchez, gerente deportivo de Santiago Wanderers, expresó su tristeza por la situación, comentando entre lágrimas que “estoy afectado y me da pena. Me da pena por los hinchas”.

Contexto adicional

La suspensión de este partido se suma a la incertidumbre que rodea a la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, un encuentro que aún no tiene fecha ni sede confirmada, a pesar de que se aproxima la fecha de su realización. La situación actual refleja un momento complicado para el fútbol chileno, donde la seguridad y la organización de los eventos deportivos se han vuelto temas de gran relevancia.