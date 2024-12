Arturo Vidal se titula como director técnico: ¿qué planes tiene para su futuro?

El exfutbolista chileno Arturo Vidal ha tomado una decisión importante respecto a su futuro en el fútbol, optando por convertirse en entrenador tras su retiro como jugador. Recientemente, Vidal se graduó como director técnico en la INAF (Instituto Nacional del Fútbol) junto a otros destacados miembros de la Generación Dorada, como Jean Beausejour, Humberto Suazo, Gonzalo Jara, Marcelo Díaz, Matías Fernández y Fabián Orellana.

La titulación de Arturo Vidal

El evento de titulación fue un momento significativo para Vidal, quien ha expresado su deseo de iniciar su carrera como entrenador en un club de renombre. En este contexto, el volante de Colo Colo sorprendió al manifestar su interés por dirigir a su equipo de toda la vida, afirmando: “me gustaría tomar un primer equipo, ojalá sea Colo Colo, el equipo de mis amores”.

Interés en la selección chilena

Además de su ambición de dirigir a Colo Colo, Vidal también expresó su deseo de tener un rol en la Selección Chilena, mencionando que “sí, por supuesto, me gustaría llegar a la Selección, ahí también se podrían hacer cosas lindas”.

Estilo de dirección y referentes

Al ser interrogado sobre el estilo que le gustaría implementar en sus futuros equipos, Vidal comentó que ha tenido la oportunidad de aprender de varios entrenadores a lo largo de su carrera. Dijo: “he tenido muchos entrenadores buenos, que me dejaron muchas cosas, y otros no tan buenos, que me dejaron cosas más fuera de la cancha, ojalá poder ser una mezcla de todo y triunfar como entrenador”.

En cuanto a sus influencias, Vidal mencionó a los entrenadores que tuvo en Europa como sus principales referentes, dejando de lado a figuras como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, quienes también han sido importantes en su carrera. “Imagina, mi top 3 debería ser con el primero, Carlo Ancelotti, Antonio Conte y luego Pep Guardiola”, afirmó el exfutbolista.

Con su reciente titulación y sus claras intenciones de dirigir, Arturo Vidal se prepara para dar un nuevo paso en su carrera, buscando aplicar su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los años en el fútbol profesional.