Sobrevivientes de Auschwitz denuncian aumento del antisemitismo en el 80º aniversario de su liberación

Varios sobrevivientes de Auschwitz conmemoraron el 80º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi, denunciando el aumento del antisemitismo.

Conmemoración del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz

El 27 de enero, medio centenar de sobrevivientes se reunieron en la entrada del campo de Auschwitz-Birkenau, junto a figuras destacadas como el rey Carlos III de Inglaterra y el presidente francés Emmanuel Macron. Este evento marcó el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, un lugar que se ha convertido en un símbolo del Holocausto, donde aproximadamente un millón de judíos y más de 100,000 personas de otras religiones fueron asesinados entre 1940 y 1945.

La ausencia de Rusia en la conmemoración

La delegación rusa no asistió a los actos conmemorativos desde 2022, lo que se atribuye a la guerra en Ucrania. “La razón por la que no hay invitados rusos es que Rusia atacó a Ucrania. Tras el inicio del ataque a gran escala de una nación independiente como Ucrania, decidimos no tenerlos en la celebración del aniversario”, declaró Paweł Sawicki, portavoz adjunto del Museo de Auschwitz-Birkenau.

Actos de homenaje y declaraciones de líderes

El presidente polaco Andrzej Duda participó en la ceremonia, depositando flores en el lugar junto a los sobrevivientes, algunos de los cuales llevaban pañuelos con las rayas azules y blancas de sus uniformes del campo. El canciller alemán Olaf Scholz también expresó su solidaridad con las víctimas, afirmando en la red social X: “Hijos, madres, padres, amigos, vecinos, abuelos: más de un millón de individuos con sueños y esperanzas fueron asesinados en Auschwitz por alemanes”. Además, añadió: “Lamentamos sus muertes y expresamos nuestro más sentido pésame. Nunca los olvidaremos. Ni hoy ni mañana”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó el Memorial del Holocausto en París el mismo día y enfatizó la importancia de recordar a las víctimas: “No olvidemos nunca a los millones de víctimas del Holocausto. Luchemos incansablemente contra el antisemitismo y el odio en nombre de todos los que murieron. Seamos la memoria de su memoria”. En francés, Macron también expresó: “N’oublions jamais les millions de victimes de la Shoah. Battons-nous inlassablement contre l’antisémitisme et la haine, au nom de tous ceux qui ont péri. Soyons la mémoire de leur mémoire”.