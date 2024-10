Benjamín Vicuña habla sobre su relación con Pampita y China Suárez: el valor del respeto mutuo

Un vistazo a la dinámica familiar y el respeto por la privacidad en la vida de Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña participó en una entrevista con la revista Caras, donde abordó diversos aspectos de su trayectoria profesional y su vida familiar. Durante la conversación, el actor se refirió a la relación que mantiene con las madres de sus hijos, que son Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, con Pampita, y Magnolia y Amancio, con la China Suárez. Vicuña compartió su perspectiva sobre las dinámicas familiares, afirmando: “Yo escucho, veo, tengo amigos, donde hay realidades diferentes. Hay personas que sostienen una relación de toda la vida, con una mejor o peor comunicación. Otros, como en mi caso, que estamos separados y llevamos adelante esta tarea que es una responsabilidad gigantesca”.

El actor destacó la importancia de la colaboración y el respeto mutuo en su relación con las madres de sus hijos, mencionando: “Con las madres de mis hijos logré armar un gran equipo, donde el respeto por el otro es fundamental. Justamente, por ese respeto que tengo por las madres de mis hijos no opino ni hablo de su vida privada porque no me corresponde, solo de lo que tiene que ver con nuestra dinámica”. Vicuña enfatizó que su enfoque se basa en un “sistema de equilibrio”, donde ambos padres se apoyan mutuamente. Explicó que, en ocasiones en las que debe viajar y no puede estar presente, las madres de sus hijos lo respaldan, y viceversa, buscando siempre sumar esfuerzos en lugar de restar.

El actor también expresó su gratitud hacia ambas madres por su apoyo en la crianza de sus hijos, afirmando: “Lejos, lo más importante es lo afectivo, el amor. No tengo ningún tipo de reproches, solo palabras de agradecimiento para las madres de mis hijos”. En relación a sus hijos, Vicuña compartió su estilo de crianza, diciendo: “Soy muy de piel. Descubrí lo importante que es el apego, los abrazos y la risa. Lo simple. Quizás no soy el mejor ni les he leído tantos cuentos en la cama como debería porque tenía que ir al teatro, pero sí trato de entregarles mi tiempo y mi vida”.