Oriana Marzoli estalla en llanto tras descubrir el coqueteo de Facundo y Pamela en el reality

La tensión se desata en el reality mientras las verdades salen a la luz.

Un tenso momento se vivió en el reciente episodio del programa “¿Ganar o Servir?” cuando Oriana Marzoli se mostró visiblemente afectada tras ver imágenes de Facundo González coqueteando con Pamela Díaz. La situación se desató durante una dinámica en la que los participantes del encierro presentaron videos de diversas situaciones ocurridas en la hacienda a lo largo de los meses. Matías Vega, uno de los participantes, hizo un comentario sobre la farándula, señalando que “la farándula es sin llorar”, y anunció que mostraría un último registro que desencadenaría una fuerte discusión entre la pareja.

En el video, se observaba a Pamela y Facundo participando en una actividad donde recreaban una escena de la película romántica “Ghost”. Durante esta dinámica, ambos intercambiaron coqueteos frente a la cámara, lo que recordó su antiguo romance. Este hecho generó la molestia de Oriana, quien no estaba presente en el momento de la grabación debido a un supuesto problema de salud que la mantuvo fuera de la casona.

Facundo intentó minimizar la situación, afirmando que ya había informado a Oriana sobre lo sucedido. Sin embargo, Oriana desmintió esta afirmación, expresando su indignación: “No, no es verdad. No recuerdo para nada que me hayas contado absolutamente nada. No dijiste en ningún momento que le decías ‘Para que recuerdes’ cosas así, ni que se te había subido encima”. La reacción de Oriana fue de sorpresa, ya que consideraba que Facundo se ponía celoso cuando ella se acercaba a Rai, lo que le parecía contradictorio con su comportamiento en el video.

Oriana continuó explicando su punto de vista, señalando que no podía hacer ni un chiste sobre Rai sin que a Facundo le molestara. “Entonces, imagínate si él me encuentra haciendo el momento Ghost y le digo ‘para que recuerdes’… Quiero ver si le va a molestar”, comentó mientras recreaba parte de la escena con Rai, quien se prestó para el juego. A pesar de los intentos de Facundo por aclarar la situación, Oriana se mantuvo firme en su postura, afirmando: “Si yo me subo encima de Rai, a ti te da un p… infarto. Eres un mega falso (…) No me toques los c… No me contaste nada. Punto. Eres un idiota. Que te hable bonito otra”.

Después de la actividad, Oriana se retiró a la habitación donde conversó con Luis Mateucci sobre lo ocurrido. Facundo, por su parte, intentó acercarse a ella, pero Oriana le respondió con firmeza: “¡Qué no me hables! ¿No me estás entendiendo?”. En los momentos posteriores, se pudo ver a Oriana llorando desconsoladamente mientras era consolada por Daniela Colett. Entre lágrimas, Oriana expresó: “Me siento estúpida, yo defendiendo a este idiota siempre, haciendo todo bien.”