Gago toma decisiones drásticas: dos jugadores de Boca bajan a la reserva antes del duelo clave

Boca Juniors se prepara para un enfrentamiento crucial en su búsqueda por clasificar a la Copa Libertadores de América 2025, enfrentándose a Gimnasia y Esgrima de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina 2024. Este partido se llevará a cabo el miércoles 23 de octubre en Rosario, y representa una de las últimas oportunidades del equipo para asegurar su lugar en el torneo continental.



Fernando Gago y su inicio en Boca

Fernando Gago, quien asumió recientemente como director técnico del Xeneize, tuvo un debut complicado, sufriendo una derrota contundente por 3 a 0 ante Tigre en Victoria. Esta situación ha llevado a Gago a considerar cambios significativos en la alineación que presentará contra Gimnasia, buscando mejorar el rendimiento del equipo.

Decisiones tácticas y cambios en el plantel

En un movimiento notable, Gago ha decidido que dos jugadores, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, no formarán parte del plantel para el próximo partido, bajándolos a la Reserva. Ambos futbolistas ya se encuentran entrenando bajo la dirección de Mariano Herrón. Esta decisión no implica que Gago no cuente con ellos en el futuro, sino que busca que mantengan su ritmo de juego mientras no son considerados para el primer equipo.

Contexto de las decisiones de Gago

El entrenador ha expresado que la situación actual de Boca requiere de jugadores con más experiencia, evitando que la presión recaiga sobre jóvenes talentos. En el caso de Delgado, su posición en el equipo se ha visto afectada por la llegada de nuevos jugadores como Ignacio Miramón, Tomas Belmonte y Gary Medel. Por otro lado, Di Lollo enfrenta una dura competencia en la defensa, donde se encuentra con jugadores experimentados como Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Cristián Lema y Nicolás Figal.

La incertidumbre en la portería

Uno de los principales interrogantes que enfrenta Gago es la elección del arquero para el partido contra Gimnasia. Sergio Romero ha tenido actuaciones cuestionables, lo que ha llevado a muchos aficionados a sugerir que Leandro Brey podría ser la mejor opción para ocupar el arco. La decisión de Gago entre optar por la juventud de Brey o la experiencia de Romero será crucial para el desempeño del equipo en este partido decisivo.

Importancia del partido

El encuentro contra Gimnasia no solo es un partido más en el calendario, sino que representa una oportunidad vital para que Boca Juniors avance en la Copa Argentina. La victoria en este torneo no solo les permitiría continuar en la competencia, sino que también les abriría las puertas para participar en la Copa Libertadores de América de 2025, un objetivo primordial para el club. La presión está sobre Gago y su equipo para demostrar su capacidad en este crucial enfrentamiento.