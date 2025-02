Bono Marzo: IPS lista para anunciar pagos y beneficiarios en días próximos

El Bono Marzo, también conocido como Aporte Familiar Permanente, está próximo a ser entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS) a tres grupos sociales que cumplen con los requisitos establecidos. Los detalles relevantes, como los beneficiarios, el monto a recibir y las fechas de pago, ya han sido confirmados, y se espera que el IPS actualice su sitio web para la versión 2025 del beneficio, permitiendo a los interesados verificar su elegibilidad.

Requisitos para acceder al Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente se concede a los hogares de menores ingresos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Ser personas que recibían el Subsidio Familiar hasta el 31 de diciembre de 2024. Este grupo recibirá un aporte por cada causante de subsidio.

Pertenecer a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de diciembre de 2024, recibiendo un monto único.

Ser personas que recibían la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares hasta el 31 de diciembre de 2024, quienes recibirán un aporte por cada carga.

Modalidades de pago del Aporte Familiar Permanente

Los beneficiarios pueden recibir el Bono Marzo en su Cuenta RUT. Este método de pago está disponible para aquellos que no son beneficiarios habituales de los aportes del IPS y que poseen esta tarjeta de cuenta vista. En caso de que el beneficiario no esté registrado en el IPS y no tenga una Cuenta RUT, el Aporte Familiar se pagará de forma presencial. Para conocer la fecha y el lugar de pago, los interesados deben consultar en www.aportefamiliar.cl una vez que se publiquen las nóminas.

Es importante señalar que si una persona renunció a su depósito en Cuenta RUT en 2024, esta renuncia no se mantendrá vigente en 2025, ya que solo es válida para el año en que se realiza. Si el beneficiario no tiene su Cuenta RUT activada, el pago también se realizará de manera presencial. En el sitio web mencionado, se puede consultar con el RUT y la fecha de nacimiento para conocer la fecha y el local de pago, que puede ser en sucursales de BancoEstado o en la caja de compensación Los Héroes.

Fechas de pago del Bono Marzo

Las fechas de pago del Bono Marzo son las siguientes:

Lunes 17 de febrero : Se publicará la primera nómina de beneficiarios en el sitio web del bono y se realizará el pago a quienes cobran el Subsidio Familiar o los beneficios de Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del IPS.

Lunes 3 de marzo : Se publicará la segunda nómina de beneficiarios y comenzará la entrega del dinero a quienes cobran el Subsidio Familiar o los beneficios de Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) a través del IPS, así como a los pensionados del IPS con cargas familiares.

Lunes 17 de marzo: Se publicará la última nómina de beneficiarios y comenzará el pago para trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS (como las AFP), que cobran la Asignación Familiar o la Asignación Maternal por sus cargas familiares.

Todos los beneficiarios, especialmente aquellos que cobran de manera presencial en sucursales de BancoEstado y en la caja de compensación Los Héroes, tienen un plazo de nueve meses para retirar el dinero, contados desde la fecha de pago correspondiente. Este plazo vencerá entre noviembre y diciembre de este año.