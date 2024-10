Boris Johnson revela un secreto sobre la salud de la reina Isabel II antes de su muerte

Boris Johnson revela en su libro que la reina Isabel II ocultó su diagnóstico de cáncer de huesos antes de su fallecimiento. Impactantes detalles de su salud.

Una sorprendente revelación fue la que hizo el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en relación con la reina Isabel II y su estado de salud antes de su fallecimiento. Johnson, quien se reunió con la monarca solo dos días antes de su muerte, compartió que ella había ocultado una enfermedad que la afectaba. Según el ex primer ministro, la reina Isabel II no quiso hacer pública su condición de salud, que incluía un diagnóstico de cáncer en los huesos. En el acta de defunción de la reina, no se menciona esta enfermedad, sino que se indica que su fallecimiento se debió a “causas naturales”.

Esta información fue revelada por Boris Johnson en su libro de memorias titulado ‘Unleashed’, que se lanzará el 10 de octubre. Algunos periodistas han tenido acceso anticipado al texto, donde el ex primer ministro menciona que Edward Young, el secretario privado de Isabel II, le advirtió sobre la enfermedad de la monarca el mismo día en que él le comunicó su renuncia al cargo.

La reunión entre Boris Johnson y la reina tuvo lugar en la residencia de Balmoral, donde ella falleció el 6 de septiembre de 2022, apenas 48 horas antes de su muerte. Durante este encuentro, Edward Young le informó a Johnson sobre el cáncer que padecía la reina, con la intención de que no se sintiera “impresionado” al verla en ese estado.

En su libro, Johnson señala que “la reina sabía desde hacía más de un año que tenía cáncer de huesos, y sus médicos temían que en cualquier momento su condición empeorara rápidamente”. El ex primer ministro también destacó la fortaleza de la reina, quien, a pesar de estar en sus últimos momentos de vida, cumplió con el protocolo relacionado con su dimisión, manteniendo reuniones tanto con él como con la nueva primera ministra, Liz Truss.

Respecto a su observación durante la última reunión, Boris Johnson describió que “Isabel II tenía moretones en sus manos, probablemente debido a tratamientos médicos, pero que aún mantenía su distintiva sonrisa que siempre levantaba el ánimo”. Además, enfatizó que la reina estaba completamente “lúcida” en ese encuentro.