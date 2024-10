Camila Andrade revela su interés por un nuevo programa de farándula en Chilevisión

Camila Andrade revela su interés en un nuevo programa de farándula en Chilevisión, buscando un proyecto que le permita crecer profesionalmente y sentirse cómoda.

En medio de las especulaciones sobre un posible nuevo programa de farándula que está preparando Chilevisión, la presentadora Camila Andrade ha expresado su interés en unirse a este proyecto. Los rumores sobre el regreso de un formato similar a “SQP” han cobrado fuerza, especialmente tras una filtración en el programa “Que te lo digo”. Andrade, quien ha estado involucrada en el mundo de las comunicaciones durante varios años, comentó: “Si me gustaría tener algún proyecto televisivo… no lo descarto para nada. Me encantan las comunicaciones, me dedico a esto hace muchos años”, en una entrevista con Página 7.

La exparticipante del reality show de Chilevisión, Gran Hermano, ha compartido su experiencia personal, revelando que sufrió bullying y amenazas de muerte tras hacer pública su relación con Francisco Kaminski. En este contexto, Andrade también ofreció más detalles sobre el tipo de programa que le gustaría realizar después de su paso por el reality. Explicó que busca un proyecto que esté alineado con sus intereses y que le permita desenvolverse adecuadamente, así como desarrollarse profesionalmente. “Tiene que ser uno que tenga que ver con algo que me guste, en el que me desenvuelva bien, que me permita desarrollarme como profesional y que, por sobre todo, me haga sentir cómoda”, afirmó.

Además, Andrade se mostró entusiasta respecto a la posibilidad de participar en un programa que se asemeje a “SQP”. “Me gustan los programas en vivo, los misceláneos, los de conversación. Me gustan los programas en los que uno se puede enfrentar a una opinión diferente. Me agradan ese tipo de paneles, más allá del tenor, sea político o entretención”, expresó, subrayando su preferencia por formatos que fomenten el debate y la interacción.