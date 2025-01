Chile se prepara para el primer cambio de hora en 2025: ¿cómo afectará la llegada del invierno?

Conoce el próximo cambio de hora en Chile: adelanto a la llegada del invierno y sus impactos.

Acortamiento del día: El primer cambio de hora en 2025

A medida que disfrutamos del verano, los días parecen acortarse debido a la variedad de actividades que realizamos. Sin embargo, se aproxima un cambio significativo con la llegada del invierno. En 2025, Chile experimentará dos cambios de hora, siendo el primero un indicativo claro del inicio de la temporada invernal. Este ajuste no solo conlleva temperaturas más frías, sino también una disminución en las horas de luz solar durante el día.

Detalles del cambio al horario de invierno

El ajuste programado para la transición al horario de invierno está establecido para la noche del primer sábado de abril, específicamente el día 5. A la medianoche, los relojes se retrasarán una hora, lo que resultará en noches que oscurecen más temprano. Este cambio es parte de la adaptación estacional que se realiza en el país.

Excepciones en el cambio de hora

No todas las regiones de Chile se verán afectadas por este cambio de horario. Las condiciones particulares de luz en algunas zonas hacen que el ajuste no sea práctico ni beneficioso. En particular, la Región de Magallanes y el Territorio Chileno Antártico no experimentarán este cambio. En estas áreas, la dinámica de la luz durante los diferentes períodos del año no justifica un ajuste en el horario, por lo que se mantendrá un cronograma constante que beneficia a sus habitantes.

Impactos y adaptaciones locales

Este cambio de horario implica ajustes en la rutina diaria de los ciudadanos y puede afectar diversas actividades en sectores como la agricultura, la educación y los negocios, que deberán adaptarse a las menores horas de luz natural. Por otro lado, los residentes de las regiones donde no se realiza el cambio continuarán con sus actividades sin alteraciones, aprovechando un enfoque más localizado y ajustado a sus necesidades de luz natural.