Boca Juniors busca reforzar su defensa con miras a la temporada 2025 y el mercado de fichajes

Boca Juniors se encuentra en plena búsqueda de refuerzos para la temporada 2025, con la llegada de Carlos Palacios y la salida de Cristian Medina. La dirigencia del club está evaluando diversas opciones para potenciar el plantel, especialmente en la zona defensiva, donde el entrenador Fernando Gago ha señalado que existen falencias significativas.

Interés en Ayton Costa y Gonzalo Piovi

Uno de los jugadores que Boca está siguiendo de cerca es Ayton Costa, para quien ya se ha presentado una oferta inicial al Royal Antwerp de Bélgica. Sin embargo, no es el único futbolista que está en la lista de prioridades del cuerpo técnico. Gonzalo Piovi, actualmente en Cruz Azul, es otro de los objetivos de Gago, quien lo conoce bien tras haberlo dirigido en Racing Club.

Propuesta formal por Piovi

Las conversaciones entre Boca Juniors y Cruz Azul han estado en curso durante varias semanas. Recientemente, se ha formalizado una propuesta de 4 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Piovi, que está siendo evaluada por la institución mexicana. Sin embargo, se anticipa que esta oferta será rechazada, ya que está muy por debajo de las expectativas económicas de Cruz Azul.

Piovi, de 30 años, ha sido un jugador clave para su equipo, participando en 19 de los 21 partidos de la temporada, en su mayoría como titular. Al momento de su contratación con Cruz Azul, se incluyó una cláusula de salida de 10 millones de dólares, lo que significa que el club mexicano buscará una cifra más cercana a esta cantidad para permitir su transferencia. Mientras tanto, Boca está a la espera de una respuesta definitiva y mantiene la esperanza de concretar su segundo refuerzo.

Emiliano Vecchio como opción

Otro nombre que ha surgido como posible refuerzo es Emiliano Vecchio, quien fue dirigido por Gago en Racing. Actualmente, Vecchio se encuentra sin club tras su paso por Unión Española en Chile. En una reciente entrevista, el mediocampista expresó su deseo de jugar en Boca, describiéndolo como “el Real Madrid de Sudamérica”. Sin embargo, también reconoció que su llegada sería complicada, dado que el club ya cuenta con un plantel sólido y competitivo.

Vecchio comentó: “Me gustaría jugar en Boca, obviamente. En su momento no se dio por muchas cosas, pero me gustaría. Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy el club tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo. Gago es un entrenador espectacular. Con él, van a ser un equipo muy competitivo”.

La situación de Boca Juniors en el mercado de fichajes continúa evolucionando, con la atención puesta en la incorporación de nuevos talentos que fortalezcan el equipo para los desafíos que se avecinan en la próxima temporada.