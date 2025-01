Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat anuncian su compromiso tras 12 años de relación, sorprendiendo a todos

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat han sorprendido a la opinión pública al anunciar su compromiso a principios de esta semana, durante sus vacaciones. La animadora compartió detalles sobre este importante momento en la alfombra roja de los Copihue de Oro 2025.

Detalles del compromiso

Acompañada de su pareja, Carmen Gloria Arroyo expresó la alegría que siente al reencontrarse con personas que no había visto en un tiempo considerable. Este reencuentro ha sido aún más significativo tras la revelación de su compromiso, lo que ha generado una ola de felicitaciones de amigos y familiares que celebran su felicidad.

Por su parte, Bernardo Borgeat compartió su experiencia sobre cómo encontró el valor para hacer la propuesta. “Muy contento. La verdad que me levanté un día y dije, ‘ahora es el momento’, así que ahí rápidamente fui planeando todo y aprovechamos que teníamos este viaje, que era un lugar así, muy lindo, muy romántico, y llegó el día y por suerte me dijo que sí“, comentó Borgeat, quien había preparado todo con anticipación.

Reacciones y sentimientos

Carmen Gloria Arroyo también se mostró sorprendida por la propuesta. “Ayer un amigo me decía, y con toda la razón del mundo, que es el primer hombre que me dejó sin palabras. Me quedé absolutamente callada“, afirmó, destacando así la importancia que tiene Borgeat en su vida.

El factor sorpresa jugó un papel crucial en la propuesta. Tras 12 años de relación, Arroyo había considerado que el matrimonio no era necesario. “Yo siempre pensé eso, por eso que me sorprendió tanto, siempre habíamos hablado los dos que no lo necesitábamos, ¿para qué? No tenía ninguna importancia…” explicó la abogada. Sin embargo, Borgeat decidió dar el paso.

“Creo que llegó el momento, no sé, lo sentí necesario y así fue. Estos últimos años lo venía ya pensando. Ya llevamos más de 12 años juntos, pero fue a principio de este año que dije ‘año nuevo, vida nueva, ¿qué podemos hacer este año? Nos casamos’. Una cosa piola“, concluyó Borgeat entre risas, reflejando su entusiasmo por este nuevo capítulo en sus vidas.