Emilia Pérez: Éxito en los Óscar y polémica por declaraciones de Jacques Audiard sobre el español

La película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, ha logrado un notable reconocimiento al recibir 13 nominaciones a los Premios Óscar, estableciendo un récord para una producción realizada fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, este éxito ha estado acompañado de críticas mixtas, especialmente en el contexto de su recepción en Estados Unidos y México. Mientras que en el primero ha sido considerada una obra maestra, en el segundo ha recibido valoraciones más negativas.

Reacciones de figuras del cine

Un ejemplo de la controversia que rodea a la película es el juicio emitido por James Cameron, director de Titanic, quien en una entrevista expresó su admiración por Emilia Pérez, afirmando: “Lo que vi que me dejó boquiabierto fue a Emilia Pérez. Ya la he visto tres veces. No se parece a ninguna otra película que se haya hecho, ¿sabes? Creo que es audaz, es atrevida, tiene una visión. Está muy bien ejecutada. Es una hermosa obra cinematográfica”.

Por otro lado, el actor mexicano Eugenio Derbez también compartió su experiencia al ver la película, comentando: “Yo estaba viéndola con gente que nos volteábamos a ver y decíamos ‘wow, ¿qué es esto?”. Sin embargo, no dudó en criticar la actuación de Selena Gómez, a quien calificó de “indefendible”.

Controversia por declaraciones de Jacques Audiard

La película enfrenta una nueva controversia en Latinoamérica, relacionada con una entrevista anterior a Jacques Audiard, donde hizo comentarios despectivos sobre el idioma español. Esta entrevista, realizada en agosto del año pasado con el medio francés Konbini, ha resurgido en las redes sociales. En ella, Audiard mencionó: “Yo había estudiado español en el colegio y me gustó la idea de escribir y cantar en ese idioma. Yo que canto en francés o en inglés, estaba muy feliz. Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, estaría deseando hacerla”.

Sin embargo, sus comentarios se tornaron más polémicos cuando agregó: “Ya se sabe, el español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes”. Estas declaraciones han generado un fuerte rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios lo han calificado de xenófobo, racista e incluso hipócrita, especialmente en contraste con sus posteriores afirmaciones sobre su amor por México.

Reacciones en redes sociales y críticas a la película

Las declaraciones de Audiard han contribuido a las críticas que ha enfrentado Emilia Pérez en su estreno en Latinoamérica, donde se le ha acusado de trivializar el narcotráfico y de presentar una imagen estereotipada de México.

Además, en las últimas horas, la protagonista Karla Sofía Gascón ha sido acusada de haber violado una de las reglas de la Academia de Hollywood al criticar al equipo de la película Aún estoy aquí, así como a su protagonista, la también nominada al Óscar Fernanda Torres.

Las reacciones a la película y a las declaraciones de su director continúan generando un intenso debate en el ámbito cinematográfico y en las redes sociales.