Cecilia Bolocco revela acoso laboral que sufrió en televisión, impactantes detalles al aire

Cecilia Bolocco, reconocida animadora y figura pública en Chile, ha compartido experiencias de discriminación que ha enfrentado a lo largo de su vida, especialmente en relación con su apariencia física y su éxito en el certamen de “Miss Universo” en 1987. Esta revelación se realizó durante una entrevista extensa con la revista Velvet, cuyo número estará disponible a partir del 7 de octubre. Publimetro tuvo acceso a un adelanto de esta conversación.

En la entrevista, Bolocco expresó: “A mí me han discriminado toda la vida. Voy a cumplir 60 años (en mayo de 2025) y me abrí paso en un mundo tan distinto al actual, donde las mujeres no teníamos los derechos de hoy”. La animadora recordó su llegada a CNN, donde tuvo que completar un formulario que incluía la pregunta sobre su raza, a lo que respondió que era latina. Este momento le hizo tomar conciencia de su condición de minoría, ya que no solo era latina, sino también la única chilena en el equipo de noticias. Además, mencionó que era la más joven y la única mujer en ese entorno laboral.

Bolocco también se refirió a cómo su título de Miss Universo ha sido utilizado en su contra, indicando que a menudo se le cuestiona su lugar en el ámbito profesional, sugiriendo que su éxito en el certamen de belleza la descalificaba en un entorno que valoraba la inteligencia. “O sea, ¿Qué hacía esta mujer en el mundo de los inteligentes?”, se preguntó.

El tema de la discriminación y el acoso laboral fue abordado en un panel del programa “Que te lo digo”, emitido el 1 de octubre, donde se discutió la dinámica entre Bolocco y Gonzalo Beltrán, un conocido director de televisión. La periodista Daniella Campos, quien también participó en el panel, recordó un episodio de acoso laboral que presenció en el que Beltrán fue particularmente duro con Bolocco. Campos comentó que en la televisión de antaño existía una cultura de trato agresivo hacia las mujeres, donde se les gritaba de manera despectiva.

Daniella Campos relató que, en una ocasión, el director le gritó a Bolocco a través del micrófono, lo que fue presenciado por el público. “No voy a decir nombres ni programas, pero en un momento me acuerdo de haber estado ahí cuando no le gritaron a Cecilia por el sono, le gritaron por micrófono delante de todo el público”, afirmó Campos. La periodista describió el ambiente de la televisión de esa época como “súper machista”, señalando que el trato hacia las mujeres era despectivo y que los hombres no eran sometidos a un trato similar.

En cuanto a las palabras que se le gritaron a Bolocco, Campos no pudo ser explícita, pero mencionó que el contenido de los gritos era despectivo, sugiriendo que incluían frases como “¡Cállate, tal por cual!”. Cuando Paula Escobar, otra participante del panel, preguntó si se le había dicho algo como “eres una hueona tonta”, Campos confirmó que “básicamente” eso fue lo que se le gritó a Bolocco. Finalmente, Campos concluyó que “Cecilia quedó totalmente descolocada” tras el incidente.