Jorge Valdivia rompe el silencio y revela su versión tras graves acusaciones

Jorge Valdivia ha enfrentado recientemente una serie de eventos que han marcado un momento complicado en su vida personal y pública. En primer lugar, se reportó que el exfutbolista se habría separado de su pareja, Maite Orsini. A esta situación se suma una denuncia grave presentada por una mujer, identificada como Marcia Figueroa, quien ha acusado a Valdivia y a su hermano de agresión.

Según el relato de Marcia Figueroa, los incidentes ocurrieron en una discoteca ubicada en la zona oriente de Santiago. La denunciante explicó que la situación se tornó violenta cuando Jorge Valdivia reaccionó de manera agresiva al darse cuenta de que ella intentaba grabarlo con su teléfono móvil. “Me dice, ‘¿qué estás grabando?’ y me toma el teléfono. Se me cae en la cara y comenzamos a discutir”, narró Figueroa. Además, mencionó que Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista, también estuvo involucrado en el altercado, pidiendo que la sacaran del lugar. “Dijo ‘saquen a esta peruana que no sabe quién es mi hermano’. Gritaba como un loco, y sus amigos tuvieron que afirmarlo para que no me agrediera”, relató la mujer.

Ante estas acusaciones, Cecilia Gutiérrez, periodista que ha estado siguiendo el caso, intentó comunicarse con Jorge Valdivia para obtener su versión de los hechos. Desde el círculo cercano al exfutbolista, se compartió su perspectiva en el programa “Hay que decirlo”, transmitido por Canal 13. En este contexto, se destacó que Valdivia está tranquilo y que considera que las acusaciones son falsas. “A él le interesa que quede claro lo siguiente. Primero, que está tranquilo, porque no es verdad, ni el tema de la pelea ni de los besos con una chiquilla”, indicó Gutiérrez.

Además, se mencionó que Jorge Valdivia está dispuesto a defenderse legalmente si se formaliza la denuncia. “¿Qué está esperando? Si es que efectivamente se hace una denuncia, porque él se va a defender, como responde, que es en Tribunales”, agregó la comunicadora. Un allegado a Valdivia también comentó que le gustaría poder dar su versión de los hechos, pero que ha aprendido que las situaciones deben resolverse a través de las vías legales. “Y si es que no existe tal denuncia o si esa denuncia es archivada, mejor para él, porque él lo va a tomar como un antecedente para futuras acciones legales en contra de esta persona”, explicó.

Cecilia Gutiérrez también destacó una reflexión de Jorge Valdivia en relación a su situación actual: “Espero que se me mire como soy hoy y no como la persona que era antes”. Esta frase resalta el deseo del exfutbolista de ser visto en su presente, en lugar de ser juzgado por su pasado.