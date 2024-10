Una estrella de Jurassic Park sorprende con su visita a una famosa atracción

Ariana Richards, conocida por su papel como Lex Murphy en la emblemática película Jurassic Park de 1993, ha reafirmado su conexión con la franquicia que la llevó a la fama al realizar una visita “incógnita” a Universal Studios Hollywood. Durante su visita, la actriz, que actualmente se dedica a la pintura, compartió su experiencia en las redes sociales, recordando a sus seguidores los días en que, como adolescente, se enfrentaba a dinosaurios en la pantalla grande.

El 30 de septiembre de 2024, Richards recorrió el parque temático vestida de manera casual, con un suéter azul, pantalones de yoga negros y gafas de sol, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, su entusiasmo fue evidente cuando publicó un video en la plataforma X, donde se la podía ver observando el último tramo de la atracción acuática, que emula la caída de una cascada. En la publicación, escribió: “¡De incógnito en el parque!” y preguntó: “¿Alguien tomó el bote el lunes? ¡Me encanta Hollywood!”. Esta atracción es una de las más populares del parque, donde los visitantes suben a una pequeña embarcación que los lleva a través de un recorrido entre criaturas como el Mosasaurus y el Parasaurolophus, y, supuestamente, el icónico Tyrannosaurus rex, que aparece en una épica batalla contra el Indominus rex, una de las criaturas de las películas más recientes de la saga. Esta experiencia transporta a los fanáticos a los escenarios que se hicieron famosos en las películas dirigidas por Steven Spielberg, permitiendo a Richards revivir momentos en los que ella misma huía de estos prehistóricos seres en la pantalla.

Además de su reciente visita, Richards ha demostrado que su vínculo con la franquicia sigue vivo a lo largo de los años. En 2023, celebró el 30° aniversario de Jurassic Park recreando escenas memorables de su personaje. En una de estas escenas, sostiene una cuchara llena de gelatina que tiembla visiblemente mientras intenta mantener la calma al percatarse de la cercanía de un Velociraptor. Para conmemorar el aniversario, volvió a tomar un poco de gelatina verde, replicando el temblor que se hizo viral en las redes sociales. Este tipo de homenajes ha sido recurrente en su vida, y también ha compartido varios recuerdos de su tiempo en el set durante diversas entrevistas.

Aunque su carrera como actriz no continuó de manera prominente después de algunos papeles en series como Boy Meets World y en la película Tremors 3: Back to Perfection, su fama nunca ha desvanecido. En 2018, asistió al estreno de Jurassic World: Dominion en Los Ángeles. Aunque su personaje no apareció en la película, estuvo presente para apoyar a sus compañeros de reparto, incluyendo a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Como dato curioso, Richards explicó en una entrevista su relación cercana con el director Spielberg. Mencionó que el cineasta le había enviado una carta recordando la alegría que ella destilaba cuando era niña. “Recibí una carta dulce recientemente, me decía que reconocía que yo tenía el mismo nivel de emoción que él cada vez que llegábamos al set. Dijo que siempre corría porque estaba muy emocionada de estar frente a la cámara”.