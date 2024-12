Tensión en “Zona de estrellas”: ¿Qué llevó a Claudia Schmidt a renunciar tras fuerte discusión?

En un reciente episodio del programa «Zona de estrellas» de Zona Latina, se produjo una intensa discusión entre Claudia Schmidt y Adriana Barrientos, que culminó con la renuncia de la uruguaya al proyecto. Este conflicto se originó cuando Claudia defendía a Sergio Rojas en medio de una conversación sobre un tema de pauta, lo que generó el descontento de Adriana, quien ha tenido varios enfrentamientos previos con el periodista.

El desencadenante de la discusión

La controversia comenzó cuando Claudia Schmidt expresó su apoyo a Sergio Rojas, lo que provocó la reacción de Adriana Barrientos. La modelo, en un tono confrontativo, afirmó: “Sergio Rojas casi se va preso y varias veces”. A lo que añadió: “Pero que lo vengas a elevar a un pedestal que no tiene… Una persona que fue periodista y casi se fue preso, si no es porque dejó las rodillas rezando”. Estas declaraciones encendieron aún más el ambiente, llevando a un intercambio verbal acalorado entre las dos figuras del programa.

La respuesta de Sergio Rojas

La situación escaló cuando Sergio Rojas, al enterarse de los comentarios de Adriana, decidió confrontarla directamente. A través de su cuenta de Instagram, el periodista anunció: “Adriana, voy camino al canal, si tienes algo que decirme, llego como en 20 minutos”. En su mensaje, Rojas también cuestionó la credibilidad de Barrientos, afirmando: “Tú me hablas de credibilidad, que quedé con las rodillas peladas. La única que ha quedado con las rodillas peladas eres tú, y no de rezar. ¿Tú me hablas de credibilidad? Te digo que yo no vendo pornografía haciendo ‘ah, ah’”.

El enfrentamiento en el canal

Posteriormente, Sergio Rojas publicó un video donde se le observa enfrentando a Adriana Barrientos. En este clip, se escucha a Adriana decir: “no quiero estar escuchando ordinarieces. No quiero escuchar a este roto”. Rojas, sin dudar, le respondió: “todo lo que yo me he ganado ha sido profesionalmente. Si tú tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Si usted tan señorita es, dímelo en la cara”. Además, Rojas acusó a Barrientos de maltrato laboral, afirmando: “dejaste llorando a Claudia por segunda vez. Lo que estás haciendo es maltrato laboral a una compañera de trabajo. Yo no te las aguantaría”.

Consecuencias del conflicto

La discusión no solo afectó la dinámica del programa, sino que también llevó a Claudia Schmidt a tomar la decisión de renunciar. Este incidente ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes han estado atentos a los desarrollos de esta controversia.