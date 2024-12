Papu Gómez revela detalles de su difícil camino tras la suspensión por doping

El exfutbolista Papu Gómez ha roto el silencio tras dos años de suspensión por un doping positivo, revelando detalles sobre su difícil experiencia. Gómez, quien jugó en San Lorenzo y en Sevilla, recibió una sanción de dos años que lo mantuvo alejado de las canchas. A pesar de sus intentos de explicar la situación, no pudo evitar el severo castigo impuesto por la Justicia Española. Durante este tiempo, el jugador de la Albiceleste destacó que un miembro de la Selección Argentina estuvo atento a su situación, brindándole apoyo en un momento complicado.

El apoyo de Lionel Scaloni

En medio de su suspensión, Papu Gómez expresó que se sintió muy solo, pero también resaltó la solidaridad de Lionel Scaloni, el entrenador de la selección. En una entrevista con el medio español Relevo, Gómez comentó: “Me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades. Siempre se mostró muy cercano a mí, siempre se preocupó por todo. A ver… no me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo muy pendiente de todo”. El jugador, que cumplirá 36 años en noviembre de 2025, espera regresar a la actividad una vez finalizada su sanción.

La reacción del Sevilla

Gómez también compartió su experiencia con el Sevilla, el club en el que jugaba al momento de su doping positivo. Según el futbolista, su equipo legal intentó comunicarse con la institución para buscar una solución, pero el club decidió no involucrarse en su situación. “Yo sé que los abogados míos quisieron hablar con los abogados del club y me cerraron las puertas en ese momento. Ellos me comunicaron que ellos no se hacían cargo de nada, que me dejaban completamente solo en esta situación”, afirmó Gómez. Esta falta de apoyo por parte del club fue un factor que acentuó la soledad que sintió durante su suspensión.