Expectativa por el debut de Detrás del Muro: ¿qué sorpresas traerá el primer capítulo con Julio César Rodríguez?

El esperado programa Detrás del Muro se estrenará en Chilevisión este jueves 16 de enero a las 22:30 horas, en horario prime. Este nuevo espacio de humor, conducido por Kike Morandé, se basa en el formato de El Muro, que formó parte del extinto programa Morandé con Compañía. La producción se presenta como una apuesta segura tras el regreso del equipo durante la reciente Teletón.



Durante la emisión del programa Contigo en la mañana, se ofreció un adelanto exclusivo del nuevo show. En una conversación con el elenco, María José Quiroz compartió que habrá un invitado especial en el primer episodio, un detalle que generó gran expectativa. Este invitado es Julio César Rodríguez, quien desempeñará un papel protagónico en el debut del programa.

María José Quiroz instó a la audiencia a no hacer planes para la noche del estreno, afirmando: “Quiero decirle a la gente que no haga ningún panorama para el jueves, para ver Detrás del Muro”. Además, añadió: “Va a estar Julio, para que lo puedan ver, como no lo ven nunca, va a estar con nosotros”.

Por su parte, Julio César Rodríguez comentó sobre su participación, señalando: “Es una cábala del primer capítulo”.

El programa promete ser un espacio de entretenimiento que busca captar la atención del público chileno, continuando con la tradición de humor que caracteriza a Kike Morandé y su equipo.