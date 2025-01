Claudia Pérez habla sobre su separación y un nuevo amor inesperado: “No lo vi venir”

Claudia Pérez, reconocida actriz chilena, sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de Rodrigo Muñoz, un hecho que tuvo lugar el año pasado. Durante una entrevista en Radio Futuro, la actriz reveló: “Estoy separada. No estoy casada. Estoy separada desde febrero. Es la primera vez que lo digo”. Esta declaración marcó un momento significativo en su vida personal y profesional, dado que ambos han compartido una larga trayectoria juntos.

Detalles de la separación

Al ser interrogada sobre la relación actual que mantiene con Muñoz, Claudia Pérez enfatizó que “estamos bien, seguimos trabajando juntos. Somos muy amigos, somos familia”. Esta afirmación sugiere que, a pesar de la separación, ambos han logrado mantener una relación cordial y profesional. Por su parte, Rodrigo Muñoz también se mostró abierto a la posibilidad de una reconciliación, indicando que no cerraba la puerta a volver con su exesposa, un pensamiento que también ha cruzado la mente de Claudia Pérez.

Reflexiones sobre el proceso de separación

En el programa “Todo va a Estar Bien”, la actriz compartió sus reflexiones sobre el proceso de separación, afirmando: “entiendo su proceso, y también entiendo el mío. Al principio, uno piensa cada dos minutos en volver, porque es mucha historia, son muchos recuerdos, muchos procesos, trabajos, teatros”. Estas palabras reflejan la complejidad emocional que conlleva una separación después de tantos años de convivencia y colaboración.

Un nuevo amor

A pesar de la separación, Claudia Pérez ha encontrado nuevamente el amor. En sus declaraciones, mencionó que no tenía la intención de buscar una nueva relación, ya que estaba enfocada en su familia y en sus amistades. Sin embargo, “me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio, no más. No lo vi venir para nada, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, pero no tuve esa necesidad de las citas a ciegas”, explicó la actriz.

Además, Claudia Pérez aclaró que su actual pareja es “la primera persona con la que salí, no salí con nadie más en 10 meses, no conocí a nadie, solo estaba con mis amigas y fue la primera persona que llegó, y está bien”. Esta afirmación indica que su nueva relación ha surgido de manera natural y sin presiones externas, lo que ha sido positivo para ella en este momento de su vida.