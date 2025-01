Luis Mateucci responde a rumores sobre Disley Ramos y enfrenta acusaciones de robo en redes sociales

Luis Mateucci ha vuelto a ser el centro de atención debido a su supuesta relación con una figura del espectáculo nacional. En esta ocasión, Disley Ramos afirmó que el argentino se acercó a ella para conocerla, aunque solo intercambiaron palabras en una fiesta. Sin embargo, el ex de Daniela Aránguiz no tomó bien que esta información se hiciera pública y se expresó en contra de la ex participante de Top Chef.



Declaraciones de Luis Mateucci

Mateucci, en el programa Palabra de Honor, comentó: “Ella dijo como que yo había asumido que habíamos tenido… No sé… La gente sale un ratito en pantalla y se le van los humos a la cabeza. Me parece una chica muy simpática, que se puede hablar, pero está chalada de la cabeza para que diga eso”. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde varios portales, incluyendo Alfombra Roja, replicaron sus palabras.

Acusaciones de Gemma Collado

En medio de la controversia, surgió un comentario inesperado que afectó la imagen de Mateucci. Gemma Collado, exparticipante de ¿Volverías con tu ex?, utilizó la sección de comentarios para expresar su descontento hacia el argentino. Ella escribió: “Este personaje todavía sigue colgándose de la gente? Tanto que le gusta hablar, que hable de cuando anduvo en Madrid sin casa, se quedó en la mía de prestado y me robó cosas de ella”.

Las acusaciones de Collado han añadido una nueva capa a la controversia que rodea a Mateucci, quien ha estado en el ojo público por diversas razones en el pasado. Las reacciones a sus declaraciones y las acusaciones de Collado continúan generando discusión en las redes sociales.