Controversia por “Emilia Pérez”: Jacques Audiard en el centro de críticas por comentarios sobre el español

La película Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado una controversia significativa entre el público. Mientras que en Estados Unidos ha sido recibida como una obra destacada, la percepción entre los hispanohablantes es notablemente diferente. Muchos usuarios en redes sociales han expresado su descontento, calificando la película de deficiente y acusándola de apropiación cultural, dado que la trama se desarrolla en México pero no cuenta con actores mexicanos en su elenco. Además, se ha señalado que los diálogos presentan traducciones inadecuadas. A esta controversia se suma el hecho de que la película ha conseguido un total de 13 nominaciones a los Premios Oscar 2025, un récord para un filme producido fuera de Estados Unidos, lo que ha intensificado la indignación entre ciertos sectores del público.

Controversia por declaraciones del director

Recientemente, se ha viralizado una entrevista que Jacques Audiard concedió en agosto de este año, en la que realizó comentarios despectivos sobre el idioma español. En una conversación con el medio francés Konbini, Audiard expresó: “Yo había estudiado español en el colegio y me gustó la idea de escribir y cantar en ese idioma. Yo que canto en francés o en inglés, estaba muy feliz. Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, estaría deseando hacerla”. Sin embargo, sus palabras más controvertidas fueron: “Ya se sabe, el español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes”. Esta afirmación ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos internautas han calificado al director de xenófobo, racista e incluso hipócrita, especialmente en contraste con otras declaraciones previas en las que afirmaba estar “enamorado de México”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones a las declaraciones de Audiard han sido contundentes. Los usuarios de redes sociales han manifestado su descontento y han criticado la percepción que el director tiene sobre el idioma español y su relación con los países hispanohablantes. La viralización de sus comentarios ha llevado a un debate más amplio sobre la representación cultural en el cine y la responsabilidad de los cineastas al abordar temas relacionados con culturas que no son las suyas.

Contradicciones en las declaraciones del director

En una entrevista anterior con France 23, tras el estreno de Emilia Pérez, Jacques Audiard había elogiado el idioma español, afirmando: “El español es una lengua profundamente conmovedora. Es realmente una lengua de canto, canción y poesía”. Esta contradicción entre sus declaraciones ha alimentado aún más la controversia, ya que muchos consideran que sus comentarios recientes son inconsistentes con su aprecio previo por la lengua y la cultura hispana.

La película Emilia Pérez y las declaraciones de su director continúan generando un intenso debate sobre la apropiación cultural y la representación en el cine, así como sobre la percepción de las lenguas y culturas en el contexto global.