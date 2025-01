Rumores de quiebre entre Faloon y Raimundo tras video de fiesta con Coni Capelli

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha generado especulaciones sobre la relación entre los ex participantes de Gran Hermano, Coni Capelli y Raimundo Cerda. En el clip, se observa a ambos compartiendo en una fiesta, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría tratarse de un touch & go. Es importante mencionar que, tras su salida del reality de Canal 13 Palabra de Honor, Raimundo había iniciado una relación con Faloon Larraguibel.

La ex participante de Yingo, Faloon Larraguibel, fue consultada sobre el video que muestra a Coni y Raimundo en una situación cercana. Este registro ha alimentado rumores sobre un posible quiebre entre ella y Raimundo. En la Alfombra Roja del Copihue de Oro, Faloon no desmintió los rumores, afirmando: “Yo estoy muy tranquila y estoy muy feliz con lo que estoy viviendo. Si ya la pasé bien, bacán. Si duró lo que tuvo que durar es como bacán también; le deseo lo mejor“.

En el mismo evento, Coni Capelli fue abordada por la prensa respecto a las especulaciones sobre un posible romance con Raimundo. Ella respondió: “No, no pasó nada, chiquillos. Me da risa igual, porque claro, es un video en donde se ven dos personas conversando“. La panelista de Plan Perfecto continuó explicando que estaban en un ambiente festivo: “Estamos enfiestados, es una fiesta, somos jóvenes, tenemos derecho a ir a una fiesta, a pasárnoslo bien, a bailar, estamos en buena onda“.

Coni también aclaró que su interacción con Raimundo fue simplemente amistosa: “Yo con Rai nada, o sea, conversamos en la buena onda como quien me encontraría con cualquier persona que compartí casi seis meses“. Cuando se le preguntó si estaba al tanto de que el posible quiebre de Faloon con Raimundo podría estar relacionado con el video, Coni fue clara: “No me puedo hacer cargo de relaciones que no me corresponden ni tampoco yo voy a recibir ningún tipo de energía negativa que no me corresponde, porque yo soy una mujer que simplemente conversé con una persona y yo creo que en eso ya en el siglo que estamos ya no debería ser algo juzgable“.

Para finalizar, Coni Capelli reafirmó su postura: “Estamos conversando, no se ve nada más. Es por eso que yo me hago respetar y no voy a permitir tampoco que algo me genere algo negativo“.