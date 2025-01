Fernando Farías recibe homenaje en el Congreso: ¿qué significa para su legado en las artes?

El reconocido actor chileno Fernando Farías fue objeto de un homenaje por su destacada trayectoria actoral en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de Chile. El evento tuvo lugar el pasado 8 de enero y fue organizado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte). Durante la ceremonia, el actor de 92 años recibió un reconocimiento por su contribución al mundo de las artes en el país.

Detalles del homenaje

La ceremonia contó con la presencia de la diputada Marisela Santibáñez, quien dedicó unas emotivas palabras a Fernando Farías como colega. Otros diputados también participaron, destacando la influencia y el legado del actor en el ámbito artístico chileno.

En su cuenta de Instagram, la diputada compartió un fragmento del homenaje, donde se puede ver al actor como invitado. En su publicación, escribió: “¡Gran homenaje! A nuestro querido actor Fernando Farías, quién tiene una trayectoria magistral y que nos marcó a todos en su papel de Don Genaro en la serie ‘Los 80s’”. Además, añadió: “Nos enseñó a todos a abrazar las diferencias políticas y reencontrarnos. ¡Usted se lo recontra merece! Un honor hablar en sala y rendirle este homenaje a un compañero en las Artes Escénicas”.

Reacciones y estado actual del actor

En noviembre, se volvieron virales varios videos que mostraban a Fernando Farías en la actualidad, lo que generó preocupación entre sus seguidores debido a posibles problemas de salud. Sin embargo, el actor aclaró que se encontraba bien físicamente.

En una entrevista con Chilevisión, Farías se refirió a su situación actual en la actuación y a la idea de recibir un homenaje en vida, que había surgido en redes sociales. En sus propias palabras, expresó: “No sé la verdad, acaso merezco un homenaje o no. No me vuelvo loco por eso”. También agradeció a quienes lo apoyan, diciendo: “Con el respeto de la gente, la amistad que me brindan me siento bien. Solo una palabra: ‘Gracias’, porque se han portado muy bien conmigo”.