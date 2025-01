Facundo González se despide de Oriana Marzoli en emotivo video: “Nos vemos pronto mi vida”

Facundo González despidió a su pareja Oriana Marzoli con la canción “Por toda la vida” de Fonseca, mientras ella se dirigía a España y él regresaba a su país natal tras haber compartido ocho meses juntos en los realities ¿Ganar o servir? y Palabra de Honor.

Despedida emotiva en el aeropuerto

En un video compartido en sus historias de Instagram, se puede escuchar la letra de la canción: “Voy a quererte amor toda la vida, si tú me abrazas todo lo mal se me olvida, voy a quererte amor todos los días, tú me salvaste…”. En el clip, se observa a Oriana Marzoli caminando con una maleta en el aeropuerto de Santiago, mientras se dirige a Policía Internacional. A pesar de la separación, Facundo dejó claro que no se trata de un distanciamiento definitivo, sino de una separación temporal, ya que ambos planean visitar a sus respectivas familias.

Planes futuros

Facundo González comentó anteriormente a Página 7: “Nos vemos pronto mi vida. Te amo… Y yo llorando”, refiriéndose a la despedida de Oriana, quien se marchó sonriendo. Además, explicó: “Ella se va a España y yo tengo que ver a mi familia también. Tengo que pasar por Perú a ver algunas cosas de trabajo allá, que me quedan por resolver. Y después nos volvemos a Chile”.

Controversia en Palabra de Honor

A pesar de que ambos se encuentran fuera del encierro, recientemente fueron expulsados del reality Palabra de Honor debido a un comentario realizado por Facundo en contra de Faloon Larraguibel. Durante una intensa discusión, el argentino afirmó que la violencia intrafamiliar que Faloon había sufrido en el pasado era parte de un “karma”. Dijo: “¡Las cosas que te pasaron son por algo! ¡Es el karma, mi amor! (…) Le pasó por ser maldita”. Este comentario fue considerado inapropiado por la producción y Canal 13, lo que llevó a la decisión de expulsarlo como medida ejemplarizadora.

Reingreso y despedida

Después de un día fuera del encierro, Facundo reingresó y fue recibido por Oriana y los demás participantes. En ese momento, el animador Sergio Lagos reunió a todos para comunicarles la decisión sobre la expulsión de González. Lagos expresó: “Una vez más se vuelven a romper las normas de la sana convivencia y del protocolo en este reformatorio conocido como Palabra de Honor. Creo que es muy importante defender las diferencias, pero no perdamos la capacidad de hacerlo bajo las normas del respeto”.

En este contexto, Oriana Marzoli anunció que se iría con su novio, afirmando: “Soy 100% leal, y estoy muy feliz de haber encontrado y tenido un grupo tan grande, que se ha dado el tiempo de conocernos y cogernos cariño. Estoy muy feliz de mis principios y valores y de haber aprendido con el paso de los años a ser otra persona y a argumentar”. Así, se selló la salida de ambos del reality, mientras Sergio Lagos reiteró la importancia de mantener el respeto en las diferencias.